Szívszorító szavakkal búcsúzik barátjától Kulcsár Edina

Hatalmas veszteség érte a magyar és a nemzetközi fitnesz- és testépítősportágat, miután 47 éves korában elhunyt Berkes László testépítő a spanyolországi Santa Susannában zajló fitnesz- és testépítő-Európa-bajnokságon. A sportoló több magyar hírességgel is baráti kapcsolatot ápolt, mint például Kulcsár Edinával, aki a közösségi oldalán búcsúzott barátjától. A üzletasszony egy fotómontázst osztott meg oldalain, ahol többek között az is látható, hogy Berkes László már a szépségkirálynő-versenyen is mellette volt. A képekhez egy érzelmes szöveget is írt Edina.

Kulcsár Edina közös pillanatokkal búcsúzott néhai barátjától, és edzőjétől – Fotó: Instagram/ Kulcsár Edina

„Habár soha nem voltam élsportoló, de nagyon sokat versenyeztem kiskoromtól kezdve. Atletizáltam, amit imádtam. A sikerekből rengeteget merítettem, de ehhez kellettek a megfelelő emberek is körém. Gyerekként az akkori testnevelő tanáromnak köszönhettem rengeteget, majd később az edzőmnek, aki nélkül biztosan nem tudtam volna sem a Magyarország Szépén megállni a helyem, sem pedig a Miss World versenyen. Mindig a szívembe zárok mindenkit, aki tett értem valamilyen formában.”

Ráadásul egy jó edző, nemcsak megtart egy órát, de lelkileg is rengeteget ad. Elhiteti veled, hogy képes vagy mindenre, és nekem ilyen volt régen az edző, amikor még napi szinten edzőteremben edzettem. Már nem beszéltem vele olyan sűrűn, mert másfelé sodort az élet, de ha találkoztunk, ugyanonnan folytattunk mindent, ahol abbahagytuk! De sajnos már nem lesz erre alkalmam, amit nagyon-nagyon sajnálok

– búcsúzott Edina régi barátjától és edzőjétől.

Ez okozhatta Kulcsár Edina edzőjének halálát

Kulcsár Edina egy kérdezz-felelekben azt is elmondta, hogy a hír hallatán több ismerősét is felhívta, hogy megkérdezze, mi történt egykori edzőjével.

„Beszéltem ma azokkal, akikkel a fitnesz-Eb-re ment. Szerintem egész pontosan nem lehet tudni, de valószínűleg szívelégtelenség! Este rosszul lett, visszament a hotelbe, hogy pihenjen, és reggel így találtak rá. Annyira sajnálom szegényt! Mindig rácsodálkozom, hogy milyen törékeny az emberi élet. Pillanatok alatt megtörténhet a legrosszabb...” – írta Edina a rajongója kérdésére.