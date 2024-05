Apa lett a Séfek Séfe sztárja: „Én vágtam el a köldökzsinórt”

Újabb Séfek Séfe baba született. 2020-ban az első évad felvidéki győztesének, Tatai Róbertnek és feleségének születtek ikrei, idén februárban pedig az ötödik, egyben utolsó évadnak szintén a győztese, Zörgő János jelentette be, hogy hamarosan apuka lesz. Most pedig újabb örömhír látott napvilágot. A műsor egyik emlékezetes szereplőjének, Chris Romanoczkinek született meg a gyermeke, akire biztosan minden néző emlékszik, hiszen imádott nagymamája kísérte el a próbafőzésre. „Mammer” egyébként a TikTok-on már mondhatni sztárnak számít, hiszen gyakran tűnt fel unokájának videóiban.

Christ sokan a Séfek Séfe után a TikTokon is nagy sikert futott be (Fotó: TV2)

Nagy traumák után öröm

Chris szerint az élet egyensúlyra törekszik. Az életmód tanácsadó gyerekkora ugyanis nem indult könnyen. Négyéves korában a szülei elváltak, az apukája attól fogva sem vele, sem a testvérével nem foglalkozott. Kilencévesen még nagyobb tragédiát kellett átélnie, édesanyja autóbalesetben elhunyt. Nagymamája sokat tett azért, hogy értékes felnőtt váljék belőle. Pontosan a nehéz sors miatt értékeli az átlagosnál is jobban azt, hogy édesapa lett. Kisfia érkezésére csodaként tekint, és ettől fogva az a legfontosabb számára, hogy Chrisnek teljes értékű gyermekkort biztosítson.

„Május 23-án, 7 óra 36 perckor, 3660 grammal és 51 centivel született meg Chris” – kezdte lapunknak a büszke apuka.

Ott voltam a szülőszobán, én vágtam el a köldökzsinórt.

„Leírhatatlan érzés, amikor végre belepillanthattam a szemébe” – mondta boldogan.

Egy új életcél

Chris és párjával és Nudli néve hallgató kis tacsijukkal évek óta Ausztriában élnek, ott kezdték meg immár négyesben a családi életüket.

„Sokszor elképzeltem, milyen lesz, ha már itt lesz velünk. Amikor megtudtam, hogy apa leszek, először megijedtem. A párom várandósságának utolsó három hónapjában, főleg onnantól fogva, amikor meghallottam a szívhangját, minden félelmem elszállt."

Nagyon vártam az érkezését, és bíztam abban, hogy egészséges babánk születik. Hála Istennek így is van.

"Nagyon sok űr van az életemben, azt nem állítom, hogy az anyukám elvesztését bármi is kitöltheti, de a gyermekem születése adott egy magabiztosságot. Van egy új életcélom. Minden gondolatom körülötte forog, sokkal motiváltabb vagyok a vállalkozásomban, a munkámban, mert nem csak magamról és Klaudiáról kell gondoskodnom, hanem a piciről is. Ez pedig jó érzéssel tölt el. Talán most nőttem föl, most váltam igazán férfivé” – mondta érdeklődésünkre a sportoktató.

Christ és Mammert nem csak a tévéből, hanem az életmódtanácsadó TikTok-oldaláról is sokan ismernek (Fotó: TV2)

"Mammer" is üdvözölte a Séfek Séfe versenyzőjének fiát

De hogy mit szólt Mammer a dédunoka érkezéséhez? Chris azt is elárulta.

„Azt írta nekem: »Most már teljes mértékben felnőttél, nagyon büszke vagyok rád! Alig várom, hogy a karjaimba foghassam a picit«” – árulta el az életmód tanácsadó.

Még egy hónapot ugyan várniuk kell az első nagy találkozásra, mert néhány hetet igénybe vesz, amíg Ausztriában minden hivatalos dokumentum elkészül a kisbabának ahhoz, hogy elhagyhassák az országot, és végre hazalátogassanak a nagyihoz, de annál nagyobb boldogság lesz mindnyájuk számára.