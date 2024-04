Fontos kérdésben nem ért egyet Harry és Meghan – Komoly döntés született

Hiába reménykedtek a rajongók és hiába a 100 milllió angol font (46 milliárd forint) értékű szerződés: Meghan és Harry új Netflix-sorozatai egyikében sem szerepel a pár két gyermeke, a négyéves Archie herceg és kétesztendős Lilibet hercegnő. Az ok ugyanakkor nem az árak feljebb srófolásában keresendő: míg Meghan számára megnyugtató, ha a világ ismeri a gyermekeit, Harry szeretné távol tartani őket a kameráktól – írja a The Sun on Sunday. A házaspár eltérő álláspontja pedig azt eredményezte, hogy Archie és Lilibet – egyelőre – nem szerepel a streaming-szolgáltató két új műsorában.

Egy gyerekeikkel kapcsolatos fontos kérdésben nem ért egyet Harry és Meghan

Fotó: i-Images/eyevine/Northfoto

A két műsor forgatása már elkezdődött és több részletről is csiripelnek a madarak. Úgy tudni, Meghan esetében a főzés, a kertészkedés, a szórakozás és a barátság áll majd a középpontban, míg Harry a lovaspóló világába kíván bepillantást nyújtani.