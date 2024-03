Szívszorító, így búcsúzik elhunyt édesapjától Gyenesei Leila

Roppant nehéz időszakon megy keresztül Gyenesei Leila, aki nem is olyan régen a TV2 Párharc című műsorában is feltűnt. Leila csütörtök este egy fekete-fehér fotóval búcsúzott édesapjától. Gyenesei István életének 76. évében, türelemmel viselt, súlyos betegség után hunyt el – osztotta meg a hírt közösségi oldalán a politikus-sportvezető lánya, a sífutásban és öttusában is olimpikon Gyenesei Leila.

Gyenesei Leila az édesapját gyászolja (Fotó: Shutterstock)

Gyenesei István három cikluson keresztül a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének is tagja volt. A MOB 1989-es átalakulásakor, az első szabad választások alkalmával lett a szervezet elnökségének tagja, 1997-től alelnök, majd 2001-től elnökségi tag; összességében 2009-ig a közgyűlés tagja – írja bemutatásában az olimpia.hu.

2008-ban a Magyar Öttusaszövetség alelnökének is megválasztották. Több olimpián tagja volt a magyar delegációnak.

„Jó utat, apa” – írta a képhez a sztáranyuka.

Gyenesei Leila 2014-ben vonult vissza

A profi sportoló tíz évvel ezelőtt jelentette be, hogy befejezi versenyzői pályafutását. Gyenesei Leila két sportágban – sífutásban és öttusában – is rajthoz állt olimpián, utóbbiban kétszer nyert aranyérmet világbajnokságon, háromszor pedig Európa-bajnokságon. Hosszan tartó, makacs sérülésével indokolta döntését.