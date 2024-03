Ördög Nóra legnagyobb félelme vált valóra az Ázsia Expressz forgatásának legelején - Videó!

Mint arról korábban beszámoltunk, elutaztak, sőt már meg is érkeztek az Ázsia Expressz új évadjának versenyzői Manilába. A forgatás előkészületei azonban már javában zajlanak. Ördög Nóra most egy videót is közzétett a kulisszák mögül. A felvételeken egy egészen ijesztő jelenet is látható, Nóri legnagyobb félelme vált valóra máris.

Az első napunk akklimatizálódással, értekezletekkel, a kinti stáb megismerésével telt. Hogy minél könnyebben felkapjuk a ritmust, segítségünkre volt a helyiek kedvessége, és egy kevésbé kedves hívatlan vendég is..

- írta a videóhoz a műsorvezető.

Ez is mutatja, hogy a versenyzőknek nagyon vigyázniuk kell magukra és egymásra is az idegen országban, ahol rengeteg veszély leselkedik rájuk.