Fésűs Nelly: „Igen! A hír igaz. VÉGE!”

Feltörték volna Fésűs Nelly Instagram-oldalát?! A színésznő rajongói nem akartak hinni a szemüknek: talán még sosem látták ennyire ijesztőnek kedvencüket, Vajtó Lajos feleségét, mint ahogy rájuk néz közösségi oldala legfrissebb bejegyzésénél. S akkor még nem beszéltünk a bejegyzésről, mely mondatról mondatra egyre nagyobb aggasztóbban hangzik!

Fésűs Nelly tudja, hogy hozza a szívbajt a rajongóira (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

„Igen! A hír igaz. VÉGE!!!! Nehezen indult a kapcsolatunk. Azt gondoltam, az idő mindent megold, de nem. Nem tudtam azonosulni az érzéseivel. Nekem túl hideg túl fagyos...... Így meg kellett hoznom egy nehéz döntést. Tudom, hogy az életem része marad, ezen nem tudok változtatni, de most egy ideig hallani sem akarok róla! És az is igaz, hogy a helyét átvette valaki más, aki számomra az igazi és örök szerelem.”

– írta Fésűs Nelly. Majd így folytatta:

„És mindenkitől elnézést kérek, hogy itt osztom meg, de azt gondoltam, jogotok van tudni. Tőled is, amiért pellengérre állítottalak, de ez kikívánkozott belőlem. Búcsúzom tőled. Viszlát TÉL”

A fenti, ijesztően induló, de poénos csattanóval véget érő bejegyzéshez egy szintén szokatlanul rémisztő – manipulált – fotót csatolt magáról Fésűs Nelly. A színésznő posztjáról elmondható: minden jó, ha a vége jó!