Az egész világ rajongott a pufika kislányért: tragikusan fiatalon elhunyt a gyereksztár

Ki ne emlékezne a Honey Boo Boo színre lép című realityre? A TLC által sugárzott műsorban egy rendkívül túlsúlyos és rendkívül nagyszájú családdal ismerkedhettünk meg. A sorozat középpontjában ketten voltak: minden lében kanál, kissé diktátorként viselkedő édesanya, valamint a neveletlen, viselkedni nem igazán tudó legkisebb lány, Honey Boo Boo. Emellett szerepelt még az apa és a kislány három nővére. Az egyik testvért érte most szörnyű tragédia.

A műsorból már kisgyermek korában megismerkedtünk a pufóka család egyik gyermekével, Chickadeevel, akiről most szörnyű hír érkezett. Nemrégiben még attól volt hangos a sajtó, hogy az egykor szemtelen lány milyen csodálatos felnőtt nővé vált, és most gyönyörű küllemével varázsolja el a világot. Most azonban az édesanya, Mama June megtörten írta ki a közösségi oldalára, hogy lánya 29 éves korában elhunyt.

Reality TV star Honey Boo Boo pays tribute to sister who dies aged 29 https://t.co/aNbxUoqlgK — BBC News (World) (@BBCWorld) December 11, 2023

Chickadeet nemrégiben rosszindulatú daganattal diagnosztizálták, és bár felvette a harcot a betegséggel, végül az felülkerekedett, a lány pedig elhunyt. Januárban közölték az orvosok az anyával, hogy a lánya veséje elrákosodott, egy év küzdelem után pedig feladta a szervezete. Az utolsó földi napján a családja szerető gondoskodással övezte, és fogták a kezét, miközben átment a túlvilágra – írja a Mirror.