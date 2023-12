Németh Lajos: ˝Fagyos hangulatban fejeződött be Robbie Williams koncertje...˝

Egy osztrák síparadicsom kellős közepén koncertezett az angol szupersztár, Robbie Williams. Németh Lajos meteorológus ugyan a hóhelyzet miatt utazott Schladmingba, de ha már ott volt, részt vett a világhírű énekes szezonnyitó koncertjén is. A világsztár egyébként kétszer is fellépett a síterepen, december 7-én és 8-án is.

Németh Lajos egy osztrák síparadicsomban kötötte össze a munkát a szórakozással (Fotó: HOT!)

Váratlan fordulat a koncerten

A TV2 meteorológusa lapunknak elárulta, hogy bár izgatottan várta az eseményt, ugyanis ismeri és szereti Robbie Williams számait, nem minden úgy alakult a koncert során, mint ahogyan azt elképzelte. Megtudtuk, hogy a 2,5 órás koncert elején bár még mindenki nagyon táncolt és jól érezte magát, egy óra eltelte után hamar megváltozott a közönség hangulata.

A koncert helyszíne gyönyörű volt, frankón ki volt világítva a színpad, látszódott, hogy beleadott apait-anyait. Egy óra állás után azonban mindenki elkezdett megfagyni a mínusz 10 fokos hidegben, így Robbie-nak nem sikerült igazán tűzbe hoznia a közönséget. Fagyos hangulatban fejeződött be a koncert

– árulta el Lajos, akinek összességében bár tetszett a koncert, nem menne el rá újra ebben a hidegben.

Nem a koncert volt az egyetlen, ami kis csalódást okozott a meteorológusnak. Hüledezve figyelte a síterep horrorisztikus árait, elmondása szerint egy napi bérlet 70 euróba kerül, amely kétségkívül óriási anyagi terhet ró a téli sportok kedvelőire.

Lényegesen többe kerül az élet most kint, mint korábban bármikor, annyira megemelkedett a síbérlet ára. Már azt kell mondanom, hogy egy család olcsóbban kijön, ha Bali szigetére utazik Schladming helyett...

A meglepetések utazása

Lajos ha már a környéken járt, körbenézett a salzburgi karácsonyi vásárban is, ahol szintén egy egészen váratlan dolog történt vele, amikor betért egy kis utcában levő üzletbe. Egy ott dolgozó nő ugyanis felismerte őt.

Éppen az egyik mellékutcán sétáltam, amikor megláttam egy üzletet, ahol kürtöskalácsot árulnak. Nagyon megkívántam, így betértem a boltba, ahol ˝ékes német szólással˝ kértem is magamnak egyet. Az eladó azonban megismert engem, ugyanis Erdélyből származott. Úgy örült nekem, mintha maga a Jézuska született volna meg a boltjában. Ezek után felbontottunk egy erdélyi pálinkát és csináltunk pár selfie-t is, ajándékul pedig adott nekem pár parajdi sót is. Hozzám ez sokkal közelebb állt, mint Robbie Williams

– mesélte el a kedves történetet Lajos.