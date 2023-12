Felfoghatatlan: ő esett ki a Sztárban Sztár leszek! versenyéből

A Sztárban sztár leszek! szenzációs versenyében már csak öt énekes maradt. Hiába hozták a legjobb formájukat adásról adásra, egy versenyzőnek most is távoznia kellett. Ez különösen fájó, hiszen jövő héten már a végső győzelemért küzdenek, most vasárnap ugyanis már az elődöntőt láthattuk.

Az elődöntőben kétszer kellett az énekeseknek színpadra lépniük, amiből az egyik egyéni produkció volt. Széchenyi Lili: Szandi, Halász Rebeka: Caro Emerald, Nagy Alexa az En Vogue énekesnője, Karapancsev Kristóf: Lenny Kravitz, Szologjan Edgar pedig Emilio bőrébe bújt. Ám ez még nem minden, ugyanis újra egy sztárduettben is bizonyítaniuk kellett a még versenyben lévőknek. Visszatértek a Sztárban Sztár korábbi évadainak ikonikus átváltozóművészei, akik szintén beöltöztek és együtt énekeltek a versenyzőkkel.

Egy versenyzőnek azonban most is távoznia kellett. A nézők döntése alapján Halász Rebeka nem folytathatja a versenyt.