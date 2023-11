Megszólalt Schumacher egykori versenytársa, így látja a család döntését

Rohan az idő: idén decemberben lesz 10 éve, hogy Michael Schumacher, a németek hétszeres Forma–1-es világbajnoka síelés közben rendkívül súlyos fejsérülést szenvedett. Habár az élő legenda túlélte a balesetet, konkrét hírt egészségügyi állapotáról azóta sem hallani, csak pletykákat. Timo Glock, szintén egykori F1-es pilóta szerint ez így is van rendben.

Michael Schumacher 2013-ban szenvedett síbalesetet a Francia-Alpokban Fotó: Profimedia, Eyevine

Kapcsolatban vagyok Mick Schumacherrel, jól kijövünk. A családját is régóta ismerem már, ennek ellenére próbálom nem túllépni a határokat, és meghagyni számukra a magánéletüket. Tisztelni kell azt, hogy elzárkóztak a külvilág elől, így nem szoktam rákérdezni Michael állapotára

– nyilatkozta Glock egy podacst adásban.

A baleset következményeit 2013 óta folyamatos érdeklődés övezi, de Corinna Schumacher, a F1-es világbajnok felesége úgy döntött, mindenáron megvédi férje magánéletét. Csupán a legközelebbi családtagok vannak tisztában a német pilóta egészségügyi állapotával. Egy valami azonban biztos: sajnos Michael nem tudott fiával, Mickkel tartani azokban a napokban, amikor debütált a száguldó cirkuszban. Nem volt ott fia karrierje során, amikor Mick édesapja nyomdokába lépett.

Úgy vélem, Michael támogatta volna Micket a karrierjében, és minden tudását átadta volna neki az F1-es pályákkal kapcsolatban, ott lett volna vele mindenhol. Mindig is ő volt a legnagyobb támogatója a gyermekeinek, és szerintem ez a mai napig így van. Sőt, magának a F1-nek is nagyszerű nagykövete

– jelentette ki Timo Glock. A szintén német autóversenyző azt is elmondta, mindig is jól megvoltak Michaellel a versenyzésen kívül is. Együtt jártak szórakozni, sőt azt is elárulta, hogy a hétszeres világbajnok a pályán kívül nagyon is nyitott, barátságos és kedves volt – írja a TheSun.

