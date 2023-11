Rúzsa Magdi elárulta, miért várják annyira az ünnepeket

Az aranytorkú énekesnő odavan a gyermekeiért, és már nagyon várja, hogy lássa Lujza, Keve és Zalán, miként fognak reagálni az idei ünnepi készülődésekre.

Fotó: Nagy Zoltán

Rúzsa Magdi a Meglepetés magazinnak mesélt arról, hogy mit érez az ünnep közeledtével mióta édesanya lett:

Amikor közeledik a karácsony, mindig úrrá lesz rajtam ez a tűkön ülős érzés, magával ragad az ünnep hangulata, és amióta édesanya vagyok, egyre inkább azt az adventi idillt szeretném átadni a gyermekeimnek, amit én is átéltem kislányként

– kezdte Rúzsa Magdi, majd így folytatta:

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni hozzá. Engem minden mosolyuk, rácsodálkozásuk feltölt. Alig várom, hogy lássam a csillogó szemüket! Fokozatosan próbálom nekik megteremteni az ünnep hangulatát: illatokkal, zenékkel. Bevallom, már most énekelek nekik karácsonyi dalokat, mert nagyon szépek, és némelyiknek a szövege is olyan, hogy bármilyen időszakban megállja a helyét. Szép lassan kezdjük őket megismertetni a karácsony történetével is. A férjemmel éppen nemrég beszéltünk róla, lehet, hogy most még csak kevesebbet értenek belőle, de azt gondoljuk, hogy ezeket így is elraktározzák valahova a kis fejükbe, lelkükbe.”