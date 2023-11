Heti top 5: Bereczki Zoltán nagy bejelentést tett, óriási fordulat Váradi Jani életében, Kucsera Gábor pedig elárulta, hogy tekint vissza széthullott családjára

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 2005 nyarán kötötték össze az életüket, rá két évre született meg kislányuk. 2012-ben azonban már szomorú hírt jelentettek be, kapcsolatuk megromlott, ezért úgy döntöttek, elválnak. Rá egy évre mondták ki hivatalosan is a házasságuk felbontását, azóta mindketten más oldalán találták meg a boldogságot, új kapcsolatukból egy-egy gyermek született. Bár jó ideje nincsenek együtt, a viszonyuk a mai napig jó maradt. Egyik közös, Ajándék című daluk a YouTube-on az ünnepek alatt sok otthonban csendül föl, majd 10 milliós nézettséget produkált szerzeményük. Szinetár Dórát a napokban nem akárkivel, Süsüvel, a sárkánnyal kapták lencsevégre, a színész pedig óriási bejelentést tett: megjelent vadonatúj albuma, melyen karácsonyi és téli dalok találhatók.

***

Óriási fordulat: visszatér Váradi Jani, a Sztárban sztár leszek! kiesője (Fotó: TV2)

Bár nagy esélyesnek tartották, múlt héten Váradi Jani távozott a Sztárban sztár leszek! versenyéből. Jani nehéz pillanatokat élt meg a színpadon, ugyanis barátjával, Tasi Dáviddal álltak a veszélyzónában. A nézők viszont döntöttek. Az énekes lapunknak árulta el, hogy nagyon sok jó élménnyel és pozitív tapasztalattal lett gazdagabb a műsor ideje alatt, de alig várja, hogy újra feleségével és kisbabájukkal lehessen, mert a felkészülés alatt kevesebb idő jutott szeretteire. De nem kell végleg búcsúzni az énekestől, ugyanis visszatér a zenevilágba, már a műsor előtt elkezdte legújabb lemeze munkálatait, amit hamarosan a rajongók is hallhatnak.

***

Az első héten már számos veszteség érte a sárga csapatot (Fotó: TV2)

A héten kezdődött el a Farm VIP, és már az első napok bőven tartogattak meglepetéseket. A sárga csapat tagjai rengeteg feszült pillanatot éltek meg, a hét során több veszteség érte őket. Például az első termelési feladatban ők maradtak alul. Mindez oda vezethető vissza, hogy bár Rékasi Károlyt nevezték ki a vezetőjüknek, a csapat elégedetlensége napról napra fokozódott a színésszel szemben, végül ő maga mondott le erről a szerepről. A konfliktusok negatív hatással voltak a munkára, ennek pedig meg is lett az eredménye, a piros csapat győzedelmeskedett.

***

Kucsera szívfájdalma, hogy nem tudta megmenteni házasságát (Fotó: Hot! magazin)

Kucsera Gábor azért vállalta el az Ázsia Expresszt, hogy kiszakadjon a tönkrement házassága okozta káoszból: a TV2 realityje be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, és Kucsera megújulva tért haza, ráadásul a műsor győzteseként. Azóta már volt feleségével is rendezte a kapcsolatát, és a válás ellenére is remekül működnek együtt szülőkként. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ne bántaná még mindig a család széthullása. Szülei családi mintája nem számít átlagosnak, mert sokévnyi házasság után még mindig boldogok együtt, épp ezért nagy szívfájdalma, hogy neki nem sikerült megmenteni kapcsolatát.

***

Magyarország egyik leghíresebb családja tagadhatatlanul Gáspárék. Vannak dolgok, amik az elmúlt évtizedek alatt sem változtak: a magyar embereket még mindig érdekli, mi van velük. Az utóbbi időben fenekestül felfordult az életük, melyről egy kiskutya tehet. Bár az ebet Evelin kapta, úgy tűnik, Győzőnek „rabolta” el leginkább a szívét a kis állat, aki mindenhova elkíséri új gazdáját. Bár nem volt zökkenőmentes az összeszokás, most már belátja, gazdagabb lett a kutyustól, még ha bonyolultabb is lett az élete.