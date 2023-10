Vilmos herceg alul maradhat, Katalin nyomdokaiba lép György herceg?

Katalin hercegné gyerekként a Downe House nevű bentlakásos iskolába járt, ahol azonban sokat piszkálták, ezért nagy lépés volt számára, amikor a Marlborough College-ba költözött. Utóbbi intézményben tett most látogatást a hercegné, ami arra utalhat, hogy György herceg is az ő útját követi. György hercegnek ugyanis hamarosan iskolát kell váltania, eddig azonban arról szóltak a hírek, hogy az Eton nevű magániskolában tanulhat, ahová Vilmos herceg is járt – írja a People. Ezt támasztotta alá az is, hogy az év elején György herceget a szüleivel együtt látták az Eton College-ban, de valószínűleg Katalint nem győzte meg az intézmény.

Az biztos, hogy mindenki a legjobbat akarja György hercegnek Fotó: Sebastien Bozon/AFP)

A bennfentesek szerint Vilmos azt szeretné, hogy fia az Etonba járjon, Katalinnak azonban fenntartásai vannak, szerinte a fia nem feltétlenül érezné jól magát a bentlakásos intézményben. A döntés meghozatalára még ugyanakkor van idejük, bár korán kell jelentkezni, de az Etonban például 13 éves koruktól kezdik meg tanulmányaikat a diákok.