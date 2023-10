Tóth Andi után Nemazalány Fanni is belelkesedett Marics Petire

A TV2 stábja Nemazalány Fannit kérdezte, hogy kiknek szurkol a leginkább a Dancing With the Stars műsorából. Ő Eszenyi Enikőéket és Marics Petiéket választotta, és kiemelte, hogy teljesen odáig van a ValMar énekeséért. Nem Nemazalány az első énekesnő, aki rajong Marics Petiért: nem is olyan régen Tóth Andi volt fülig szerelmes belé.

Mindkettőjüket nagyon szeretem, a Marics Petit és a Szandit is

- mesélte.

Peti és Alexandra egyébként megnyitotta a mai adást, és valósággal felrobbantották a stúdiót!