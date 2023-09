Kórházba került a népszerű műsorvezető, kiderült halálos rákkal küzd

Megrendítő vallomást tett egy közkedvelt műsorvezető közösségi oldalán. Már 2020-ban sokkolta a követőit, amikor bejelentette, hogy rákos lett. Ám a napokban kórházba került, és azt mondták neki, már csak hat hónapja van hátra.

Jonnie Irwin továbbra is dacol az esélyeivel és tovább küzd a betegségével. A 49 éves férfi szívszorító bejegyzésében most frusztációjának adott hangot, miszerint kénytelen várni a vizsgálatokra, miközben a rák továbbra is pusztítja a testét.

„A várakozás a további vizsgálatokra frusztráló, amikor tudod, hogy a rák újra mozgásban van. Közben vannak dolgok, amiket megtehetek, hogy a lehető legnehezebbé tegyem a daganat növekedését” – írta a háromgyerekes apuka 218 ezer követőjének a drámai fotójához, amelyen egy oxigénmaszkot visel, ami segít a tünetein.

A posztját, amely néhány óra alatt több mint 25 000 kedvelést gyűjtött be, hamarosan elárasztották követőinek támogató üzenetei – írja a Mirror.

„Negyedik fokozatú agydaganatot diagnosztizáltak nálam, és nem sok időt adtak az életre, de még mindig itt vagyok közel 2 évvel később. Csak folytasd tovább, mert csodálatos vagy, és csak élj mindennap a lehető legjobban. Igazi inspiráció vagy” – írta az egyik hozzászóló.