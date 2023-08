Hihetetlen retro képeket keresett elő Csepregi Éva fia

Heatlie Dávidnak a vérében van a zene, hiszen édesanyja, Csepregi Éva énekesnőként és néhai édesapja, Bob Heatlie

dalszerzőként ismert (neki köszönhetjük Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone című karácsonyi slágerét is). Így nem meglepő, hogy Dávid gyerekkorától dobolni tanult, majd 2007-ben a Neotonban kezdte meg a pályafutását. Az elmúlt időben rengeteg minden történt vele a színpadon és a magánéletben, többek között megházasodott. Dávid zenei karrierje 16 éves évfordulója alkalmából osztott meg egy hosszú bejegyzést a közösségi oldalán, amihez jó néhány retro képet is csatolt.

„4 óriási koncert az Arénában, 2 Művészetek Palotája ahol először zenélhettem szimfonikus zenekarral, egy nagy koncert a Syma csarnokban, körülbelül 4 vagy 5 buli a Főnixben, 3 Budapest Park, sok Plázs, falunapok, fesztiválok, céges bulik és a többi! Imádom!

Volt, hogy egyetlen dal miatt kimentünk Moszkvába egy hatalmas Retro fesztiválra zenélni. Életem egyik legnagyobb élménye volt az a pár nap. De a nyár közepén egyszer bejött egy buli Kanadába. Mi mentünk és persze esett az eső! Emlékezetes volt. Az a vicces hogy amikor 16 lehettem, mondták sokan hogy ne fűzzek sok reményt ehhez az egészhez mert a …Neotonban van talán még 1-2 év…!

– emlékezett vissza Dávid, aki azt is hozzátette, hogy az övéké a leghosszabb ideje működő formáció idehaza.

Nagyon hálás a támogatásért

Dávid arról is megemlékezett édesanyja mennyire féltette, hogy a zenélés a tanulás rovására megy majd.

„Nagyon köszönöm mindenkinek aki hitt bennem anno. Főleg Szalai Gabinak, a menedzserünknek, aki sokkal jobban támogatta az ötletet mint például édesanyám, aki ugyebár aggódott, hogy háttérbe szorul a tanulás, az érettségire való felkészülés, és persze a saját zenekaraimról, nem beszélve az éjszakázásról (…) Egy család vagyunk, most már nagy család és rengetegen mindenen átmentünk együtt. Jövő héten történelmi pillanat következik, ugyanis először játszik a Neoton Tabánban, méghozzá Augusztus 20-án! Ihh, de várom! Örülök, hogy a kedvenc zenekaromban dobolhatok” – hálálkodott a posztban Dávid.

Fotó: Csabai István