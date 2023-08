„Az én vérmérsékletem több ezer százalékon pezseg a zenével” – Nótár Mary megállíthatatlan, több mint 250 koncertet csinál egy évben

Ezer százalékon pezseg Nótár Mary élete, hiszen amellett, hogy az énekesnő ontja magából a dalokat, még rengeteg koncertet is ad csapatával. Saját bevallásuk szerint évente több mint 250 bulit is megcsinálnak, mindenki Maryvel szeretne duettezni.

Nótár Mary a legsikeresebb hazai női előadók egyike Fotó: Bors

Áprilisban jött ki a Young G.-vel közös klipje, az Ajjaj, májusban Gino mellett volt közreműködő a Ne izélj má' című zenés videóban. Majd Raul oldalán westernezett a Van pénzem, de! című sláger klipjében, júniusban pedig Kis Grófóval jelent meg dala. Az énekesnő a Tények Plusz stábjának adott exkluzív interjút, melyben elárulta, hogy hamarosan teljesülhet egy régi álma is, ugyanis egy külföldi előadóval készül duettezni, de egyelőre nem árult el többet.

A riportból az is kiderült, hogy Nótár Maryt egyszerűen imádja a közönség, óriási bulit csapott a siófoki Plázson is, ahova csak az ő kedvért érkeztek, sőt egy tömegben bulizó ara még a lánybúcsúját is Mary koncertjéhez igazította.

Nekem kevés lenne a 2-3 fesztiválos fellépés egy hétvégén, mert az én vérmérsékletem több ezer százalékon pezseg a zenével

– mondta Mary.