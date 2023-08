Még ezt is elnézi Rácz Jenőnek a felesége

Nem lehet mindenkinek minden az erőssége, bár Rácz Jenő szakácsként jól bánik a késekkel, valamint édesapaként és férjként is remekül megállja a helyét, azonban a fotózás valószínűleg nem az erőssége. Ugyanis a napokban a feleségével egy esküvőre voltak hivatalosak, ahol több kép is készült a boldog párról. Jenő felesége, Dóri azonban szeretett volna egy jó fotót készíteni magáról és a barátnőjéről is, ezért a férje kezébe adta a lehetőséget, akinek nem éppen a megfelelő pillanatot sikerült lekapnia. Dóri pont kinyújtotta a nyelvét, amikor lefotózta Jenő.

Dóri máskor jobban meggondolja, mit ad a férje kezébe (Fotó: Instagram/Rácz-Gyuricza Dóra)

„Amikor megkéred a férjed, hogy csináljon egy képet rólad...” – írta kedvesen csipkelődve a sztárséfről Instagram-oldalán.

Nem szoktak nyáron elutazni

A sztárséf, Rácz Jenő és felesége, Dóri idén nyáron sem jut el nyaralni. Hiába a tehetős életvitel, kiderült, ezekben a hónapokban munka miatt nincs lehetőségük üdülni. A sztáranyukát az Instagramján faggatták, hogy hova mennek üdülni a nyáron.

„Nyáron nem szoktunk nyaralni!” – szögezte le Dóri, aki azt is elárulta, hogy számukra Bécs az a város, ahova bármikor szívesen elmennek, ha van lehetőségük.

„Ebben az időszakban gyanús, hogy tesztelik a férjem éttermeit. Májusban voltunk Cipruson és télen megyünk majd az ünnepek magasságában” – árulta el az anyuka, akit addig is kárpótolhat az otthoni kültéri jakuzzi, amiben hűsölhet a család. Dóri néhány hete innen osztott meg bikinis fotót, ahol nem győzték dicsérni az alakját.