Szandi szülinapi vallomása az ajándékokról: elárulta, mi teszi boldoggá

Beszédes számok: Szandi 13 évesen lett platinalemezes előadó, első albuma 270 ezer példányban talált gazdára, de a következő két korongja is óriási sikert hozott: 250-250 ezer példányban kelt el. 1990-ben kétszeres EMeRTon-díjas szakmai elismerésben részesült. És ez még csak a kezdet! A szakmai karrier mellett a magánélete is mesésen alakult: 16 évesen ismerte meg későbbi férjét, Bogdán Csabát, a pár 24 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent, Szandi és Csaba azóta is elválaszthatatlanok egymástól.

Az énekesnő július 7-én ünnepli születésnapját, ennek apropóján osztotta meg gondolatát a születésnapi ajándékokról.

„Születésnapomon az a gondolat jut eszembe, hogy számomra a legnagyobb és legértékesebb ajándék a szeretet. Nem vágyom nagy ajándékokra. Sőt, semmilyen ajándékra. Boldog vagyok, hogy szerethetek és szeretve vagyok. Ez a legfontosabb!”

– írta Instagram-oldalán az énekesnő, akinek rengetegen gratuláltak, többek közt Czippán Anett.