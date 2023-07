Rácz-Gyuricza Dóra: "Sosem voltam annyi kiló, mint amit most büszkén viselek"

Nem egy, nem két olyan olvasmánnyal találhattuk magunkat szembe, hogy önelfogadásra biztatják a túlsúllyal élő embereket, ám a következő oldalon már a fogyás titkai és a fogyásra való buzdítás olvasható. Rácz-Gyuricza Dóra is ellentmondásba keverte magát, amit a rajongói észre is vettek.

„Mióta anyuka lettem, nem tűröm el itthon, hogy bárki csúnyán beszéljen magáról Kamilla előtt. Engem is beleértve. Nem akarom, hogy ez legyen neki az alap, és úgy nézzen tükörbe, hogy “úristenhogynézekki” vagy “fújlekénefogynom és a többi kedvesség, amikkel a tükörbe nézve bombázzuk magunkat..." – kezdte a fiatal édesanya.

"Én is úgy nőttem fel, hogy a család női tagjai folyamatosan a súlyukkal, a fogyókúrájukkal voltak elfoglalva. Én meg emlékszem, kb. 7 évesen mondtam is anyának, hogy ne hagyjanak már ki! Én is fogyózni akarok! (Persze fogalmam sem volt, ez mit jelent, de annyira mindennapi nagylányos dolog volt, hogy én is akartam.)"

Na én ezt a mondatot biztosan nem akarom majd hallani a 7 éves kislányom szájából.

"És tudjátok mit? Használ! Használ nekem is, használ anyukámnak is, a tesómnak is, hogy csak szépet mondhatunk magunkról. És nem csak én vagyok elfogadóbb és kedvesebb magammal, de mások is dicsérnek, hogy wow sosem voltam még ennyire csinos, pedig szülés előtt sosem voltam annyi kiló, mint amit most büszkén viselek. Kisugárzás. Kisugárzik, amit és ahogy érzel magaddal kapcsolatban" – fogalmazott Dóra Instagram-bejegyzésében. Mindezt megspékelve azzal, hogy egy olyan fotót tett mellé, amiben kifogástalan alakját bikiniben mutatja meg, hogy önelfogadásra bírja követőit.

Nem örültek neki

Követői nem tekintettek jó szemmel a magának ellentmondó írásra, a hozzászólások közt nem is rejtették véka alá negatív véleményeiket:

„Teljesen egyetértek a mondandóddal, de kérdezem én, hogy egy ilyen íráshoz akkor miért egy tökéletes képet raksz fel, amin full vékony vagy effekttel, tökéletes pózzal? Ez picit azért ellentmondásos” – szólt az egyik kommentelő.

„Dóri, közel tökéletes alakod van. Nekem nagyon szimpi vagy meg az üzenet is. Értem, hogy a vékony nőknek is ápolniuk kell a lelküket, de az igazán túlsúlyosak körében ez olyan, mintha egy szépségkirálynő győzködné magát, hogy szép. Csodaszép vagy és szuper az üzenet, de...ott a de...Szóval, hogy nevetség tárgyává fogsz válni. Bocsi” – mondta egy másik.

„Azért ha 100kg-t mutatna a mérleg, biztos nem így gondolnád” – tették hozzá.