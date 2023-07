Itt a szenzációs bejelentés: jön a Big Brother új szériája

Ha azt mondjuk, hogy Ganxta Zolee, Bochkor Gábor, Renátó, Pongó, akkor mindannyian a TV2 nagy sikerű valóságshow-jára, a Big Brotherre gondolunk. A két szériát megélt reality számtalan emlékezetes pillanatot nyújtott a magyar tévézőknek, és megannyi vicces beszólás, kaland, dráma égett memóriánkba. A show 2002-en és 2003-ban futott, 2014-ben pedig szó volt róla, hogy újra indít a TV2 egy szériát, amelyre végül nem került sor.

Nemcsak hazánkban, de Angliában is nagy sikereknek örvendett a Big Brother, ám jó ideje ott sem sugároznak új adást. Most The Sun értesítette az örömhírről az olvasókat, hogy hamarosan érkezik a 20. széria. 2023 őszén debütál az ITV2 csatornán, és az angolok majd kiugranak a bőrükből, annyira várják. Ezt persze megértjük, hiszen a magyarok is nagyon örülnének egy új Big Brother-évadnak.