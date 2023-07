Édesapja nyomdokaiba lépett Nyári Károly fia

Egy előadóművészt nem érhet nagyobb öröm annál, ha láthatja, hogy a gyermekei is boldogulnak, sikeresek és népszerűek lesznek. Nyári Károly szép családdal büszkélkedhet, a lányai – Alíz és Edit – elismert énekesnők lettek. Fia – testvéreihez hasonlóan – rajong a zenéért, édesapja vezette be a hangszerek csodálatos világába még kiskorában. Karcsi híres apukájához hasonlóan hétévesen kezdett el zongorázni. Nagyon hamar megmutatkozott a tehetsége, az alapokat is gyorsan elsajátította. Úgy tűnik, hogy a szorgalom és a sok éves munka eredménye beérett. A Prima Primissima díjas előadóművész a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, hogy a 24 éves fia lediplomázott, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

Nyári Károly gyermekei is örökölték édesapjuk kivételes tehetségét (Fotó: Nyári Károly)

Hihetetlen büszkeség tölti el a szívemet.

„A hétvégén a fiam, Karcsika, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora szakának BA képzésén, kiváló minősítéssel vehette át a klasszikus zongora előadóművész diplomáját. Szívből gratulálok Neked és kiváló tanáraidnak, a zongora főtárgy tanárodnak, Dráfi Kálmánnak, akinek külön köszönjük áldozatos munkáját! Kívánunk nagyon sok sikert, egészséget, kitartást a további tanulmányaidhoz és pályádhoz!” – írta a büszke édesapa.

A 61 éves művész csak ritkán posztol a fiáról, ám rajongói mindig örülnek a közös képeiknek. Megszámlálhatatlan gratulációt kapott a család a figyelemre méltó eredményért.