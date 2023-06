SZIN: ötvenöt év, ötvenöt új név

A Szegedi Ifjúsági Napok idén 55 éves, most a szervezők 55 friss nevet dobtak a köztudatba, a korábban bejelentett nemzetközi sztárok mellé, mint Alok, Lukas Graham, Timmy Trumpet vagy Rita Ora. És alakulóban van egy virtuális csapat is, amit a SZIN és a zoojamNFT közössége hoz majd létre. Lássuk most azonban az új névsort és merüljünk el egy picit a SZIN történetében is, ami idén már Coca-Cola SZIN fesztiválként várja a látogatóit, augusztus 23-26 között!

A SZIN története 55 évvel ezelőtt 1968-ban indult. Pontosabban már 1964-ben volt egy halvány előfutára, ekkor ugyanis Szegedi Ifjúsági Karnevál néven szerveztek a Tisza-parti városban egy egynapos bulit, javarészt akkor még szegedi fellépőkkel. ’68-ban azonban az akkori állampárt ifjúsági szervezete, a ma már csak a történelemkönyvekből ismert KISZ felkarolta az eseményt és elindult a Szegedi Ifjúsági Napok, egy többnapos fesztivál, melyre többezer fiatal érkezett szerte az országból. Persze a kor „beat” zenéjének felkarolása mögött ott volt az érdek, hogy a marxista-leninista ideológiát csöpögtessék a fiatalság fejében és általában résmentesen működött a „Három T irányelv” is, mely támogatott, tűrt és tiltott kategóriába sorolta a művészeket, így a zenészeket is. Szegeden azonban nagyot nyitottak a szelepen és a fellépők között feltűnt néhány, akár tiltott zenekar is. Ez a szabadság és az önfeledt fesztiválérzés varázsa hamar futótűzként terjedt a fiatalok között és felszálló pályára állt a Szegedi Ifjúsági Napok, a hazai fesztiválok előfutáraként, nem mellesleg a Woodstock-ot is egy évvel megelőzve. Egy részvevő így emlékszik vissza a kezdeti időkre: “A fesztiválra érkező fiatalok ezen a néhány napon elengedhették magukat, önfeledten szórakozhattak, mindenféle retorzió nélkül. Az akkori államhatalom nem véletlenül hagyta ezt, hiszen az év többi napján nem néztek jó szemmel azokra a fiatalokra, akik hosszú hajjal, trapéznadrágban jártak és nyugati zenéket hallgattak.” A rendszerváltás azonban elsodorta a KISZ-t, vele együtt az ifjúsági rendezvényeket is. A SZIN-t az egykori szegedi Rock Klub vezetője karolta fel és próbálta életben tartani különböző helyszíneken, mintegy 10 évig, de támogatás hiányában a szervezők a végén már képtelenek voltak megrendezni az eseményt. 2002-ben azonban a városvezetés mentőövet dobott a SZIN-nek, és felélesztette a fesztivált, még Gerendai Károlyt is felkérve tanácsadónak, aki már majd’ 10 éve szervezte társaival az azóta is rendkívül népszerű Szigetet. A SZIN helyszíne a partfürdő lett és fejlődési pályája innen megállíthatatlan volt. A hazai zenekarok már számoltak a szegedi bulival, előre helyet hagyva annak a nyári koncertnaptárjukban. Majd lassan felfedezték a nemzetközi fellépők is a Szegedi Ifjúsági Napokat, amely 2009-ben egy nemzetközi díjat is bezsebelt – a legnagyobb európai fesztiválként elismert Glastonbury-vel együtt – környezettudatos fejlesztéseiért megkapta, azóta is egyedüli magyarként, a Greener Festival Awardot.

A gazdag hazai palettán, az idén átkeresztelt Coca-Cola SZIN fesztivál pedig már egy megkerülhetetlen esemény, a legnagyobb nyárzáró buli, nemzetközi sztárokkal és a hazai zenei élvonallal és feltörekvő tehetségekkel. Közülük most 55 nevet hoztak nyilvánosságra. Nézzük, kik is azok!

30y, A Király Halott, Analog Balaton, Aurevoir., aZorka, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Bruno x Spacc, Budapest Bár, Carbon Techno Night, az USA-ból érkező Layton Giordani, Nonameleft, Robin Futaki, Dain Farrel, Carl, Cloud 9+, Csaknekedkislány, Elefánt, Esti Kornél, Fatal Error, Firkin, Fish!, Fiúk, Ganxsta Zolee és a Kartel, Góbé, Herself, Hiperkarma, Hűvös, Ivan & the Parazol, Kacaj, Kiss Kevin, Kkevin, Konyha, Kultúrkör, Lennard btb, Joerjunior, Lil Frakk x 6363, Lman Prala, Lusciana, Magna Cum Laude, Mayday a faluból, Mehringer, Metallicum, Metzker & Friends, Metzker Viktória x Yamina x Koósz Milán, Mihályfi Luca, Mirror Glimpse, Mó Mantis, New Level Empire, Ocho Macho, OTL - ekhoe x Gyuris, Paddy and the Rats, Pandora Projekt, Parno Graszt, Pogány Induló x Ótvar Pestis, Regán Lili, Sólyom Berni, Supernem, The Biebers, WellDan.

És új névként alakul egy virtuális banda is, aminek tagjai részesei lehetnek egy NFT közösségnek, annak számos előnyeit élvezve.

Minden további információ a fesztivál weboldalán érhető el.

