Szenzáció: a 79 éves Robert de Niro ismét apa lett

Hamarosan érkezik Robert de Niro legújabb filmje, ami Ürömapám címmel kerül a mozikba, aminek apropóján interjút adott a 79 éves színész. Robert de Niro az ET Canada újságírójával beszélgetett, aki rákérdezett a színész családi állapotára is, egészen pontosan arról érdeklődött, hogy milyen hatgyerekes apának lenni.

Fotó: David Swanson

Tulajdonképpen hét, nemrég született a legkisebb

– javította ki az Oscar-díjas színész az újságírót, akinek egy pillanatra még a lélegzete is elállt.

De Niro azt nem árulta el, ki a hetedik gyermek édesanyja, de legutóbb Tiffany Chen harcművészet-oktatóval látták együtt.

A Keresztapa sztárja elárulta, hogy nem tartja magát „menő apának”, de imádja a gyerekeit. De Niro kétszer nősült. Két gyermeke – Drena (51) és Raphael (46) – született első feleségétől, Diahnne Abbott-tól, további kettő pedig – Elliot (25) és Helen (11) – a második nejétől, Grace Hightowertől. Miután másodszor is elvált, Toukie Smith-szel már nem állt oltár elé, viszont ő is megajándékozta egy ikerpárral: Aaron és Julian is már 27 évesek. Majdnem három évtized telt tehát el a legutolsó gyermekei születése óta, és most mégis ismét apai örömök elé néz a 79 éves színész – írja a Ripost.