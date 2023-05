Heti TOP5: Sokkoló titok a királyi családról, Király Viktor meglepő vallomása...

A 21. héten Király Viktor is bekerült a legolvasottabb cikkek 5-ös listájára, mégpedig azzal, hogy egy posztban tudatta követőivel, hogy életében először kilátogatott egy focimeccsre.

„Életemben először voltam meccsen!!! És nagyon élveztem! Köszönöm a meghívást az FTC-nek”

– írta közösségi oldalára az énekes, akinek a bejegyzésére szinte azonnal reagált a „lila-fehér szívű” Curtis.

„Máskor is menj, Vitya! Szerencsét hoztál! Imádtam” - írta nem kevés iróniával a rapper.

Olvasóink közül is sokan követik érdeklődéssel a brit uralkodói család körül zajló eseményeket. így nem meglepő, hogy a hét legolvasottabb cikkei között a negyedik helyen végzett a cikk, melyben arról írtunk, hogy Katalin gyakorlatilag a negyedik gyermekeként kezeli Vilmost.

A Kensington palota egykori dolgozója úgy fogalmazott:

Katalin úgy kezeli Vilmost, mintha a negyedik gyermeke lenne, ugyanis a férje hajlamos a hisztirohamokra…

– árulta el a bennfentes. Majd hozzátette: Katalin pontosan tudja, hogyan kezelje ezt a viselkedést, s hogyan tartsa kordában férje hisztijét.

„Természetesen nekik is vannak vitáik. Nem tökéletes a házasságuk. Borzasztó veszekedéseik szoktak lenni. De képletesen szólva míg mások tányérokat vágnak egymáshoz, ők csak párnával dobálóznak. Kézben tartják a dolgokat” – fogalmazott az egykori alkalmazott.

Fotó: Pool / i-Images

Hogy a Metropol olvasói szeretik a romantikát, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Polyák Lilla és Gömöri András házaspárról szóló cikkünk a hét harmadik legolvasottabbja lett.

2016-ban sokan felvonták a szemöldöküket, látva a hírt: az Operett két sztárja, Polyák Lilla és Gömöri András Máté összejött! A kritikus kommentelők nem jósoltak nagy jövőt a párosnak, Lilla ugyanis 16 évvel idősebb Máténál. Ők rácáfoltak az utálkozókra, az erőemelésben is jeleskedő Máté egy kedves, akkor és most képet osztott meg közösségi oldalán. Megmutatva ezzel, hogy mennyit is változtak egymás oldalán az együtt töltött évek alatt.

A hati top 5 lista két éllovasa sajnos egy-egy rossz hír lett...

A kanadai Samantha Weinstein első főszerepét 10 évesen kapta a Big Girl című filmben, amivel 2006-ban elnyerte az ACTRA-díjat a legjobb alakításért. Ezzel ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó, aki ebben az elismerésben részesült.

A gyereksztárnál két és fél éve diagnosztizáltak petefészekrákot, és hiába próbálták kikezelni belőle, május 14-én meghalt a torontói Princess Margaret kórházban.

Fotó: shutterstock

A hét legolvasottabb cikke pedig:

Életének 81. évében elhunyt Szegedi Erika, a Vígszínház társulatának egykori tagja. Az intézmény közösségi oldalán így búcsúztak a művésztől: