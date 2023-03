Rettenetes betegséget diagnosztizáltak mindenki kedvenc gyereksztárjánál

A Narnia krónikái könyvként és filmként is milliók kedvence. Kisgyerekek sokaságát csábította olvasásra, a mozivásznon pedig hatalmas sikereket ért el, azóta is klasszikusnak számít. A könyv központi karaktere a négy testvér közül a legkisebb, Lucy. Aki egy bújócska során el szeretne rejtőzni, ám a ruhásszekrény mögött egy mesebeli világot talál: megleli Narniát, ahol a gonosz boszorkány uralma miatt örökké tél van.

Fantasztikusan alakított a Narnia krónikáiban. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Lucy szerepét Georgie Henley alakította, aki akkor mindössze 10 éves volt. Ennek ellenére teljesen elvarázsolta a nézőket gyönyörű vörös hajával és bájos arcocskájával, szépsége pedig az idők során sem csorbult.

A nagy sikerű első rész után újabb és újabb szerepeket kapott a kislány: 2006-ban a fiatal Jane Eyre-t játszotta el, a Narnia folytatásaiban pedig újra Lucy Pevensie bőrébe bújt. Később egy történelmi drámasorozatban bukkant fel mint spanyol hercegnő, majd a Perfect Sisters című krimiben láthattuk viszont.

A karrierje tehát rendületlen haladt előre, mígnem komoly betegséget diagnosztizáltak nála. Egy úgynevezett nekrotizáló fasciitis nevű betegségre bukkantak, ami lágyszövetfertőzés. A helyzet olyan súlyos volt, hogy majdnem amputálni kellett a karját. A betegsége hosszan és fájdalmasan elhúzódott, szerencsére azonban felépült, és most büszkén tekint vissza a kitartására. Bár lelkileg és fizikailag is nagyon megtört, már ki mer állni az emberek elé, és a sebei is arra emlékeztetik, hogy milyen erős volt.

A színésznő most 27 éves, immáron pedig teljesen egészséges, és majd kicsattan az életörömtől. Szószólója lett annak, hogy éljük meg az életünket, és legyünk boldogok és pozitívak.