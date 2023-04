Ittasan vezetett Budapesten, elvették Zalatnay Cini jogosítványát

Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként be is vonták a jogosítványomat. Amikor megkérdezték, hogy fogyasztottam-e alkoholt, gondolkodás nélkül elmondtam, hogy nem sokkal korábban megettem néhány szem konyakmeggyet. Annak rendje és módja szerint előkerült a szonda, és bár reménykedtem benne, hogy kellő idő telt el, nem így lett