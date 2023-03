Pótolhatatlan veszteség érte, gyászol Tornóczky Anita

Tornóczky Anita okleveles habilitációs kutyakiképző, valamint 11 éve aktív állatmentő, ebből kifolyólag nagyon fontos szerepet játszanak életében négylábú barátai. Épp ezért nagyon szomorú belegondolni abba, amin most keresztülmegy.

Tornóczky Anita elvesztette imádott kutyusát Fotó: Instagram

Az egykori modell-műsorvezető az Instagramon tudatta, hogy elvesztette egyik imádott kutyusát, Bözsikét. A bejegyzéséből az derül ki, hogy az eb régóta betegeskedett, a szervezete pedig végül feladta a küzdelmet.

„Vesztettünk ebben a harcban, de rengeteg csodás pillanatot nyertünk együtt. Szeretlek Bözsikém. Örökké” – írta Anita szomorúan a poszthoz, ami alá rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.

„Bárcsak az egész élete olyan törődéssel és szeretettel teli lett volna mint amilyen melletted volt. Mert az egyik legcsodálatosabb lények a földön. Mindegyikük megérdemelne egy jó gazdit” – írta a gyászoló Anita egyik ismerőse.

„Azzal a szeretettel a szívében aludt el, amit Tőled kapott! Ez a világ legnagyobb kincse, és Bözsi ezt érezte! Őszinte részvétem” – írta egy másik hozzászóló.

Gerincből kiinduló gyulladással küzdött Bözsike

Anita pontosan egy hete, szomorú szemekkel árulta el, mivel diagnosztizálták a kutyust.

„Bözsikémmel egy hete küzdünk egy gerincből kiinduló komoly gyulladással. Minden mozdulat rettenetes fájdalommal jár. Pontos gyógyszerezés (éjszaka is), napi kórház, etetés-itatás (sokszor fecskendőből), pisiltetés, masszírozás, lézerezés… Szóval nem könnyű, aludni pedig nem nagyon alszunk 2-3 óránál többet. De amikor magunkhoz vettük, ezt vállaltuk, hogy »jóban-rosszban, egészségben-betegségben«. Ha egyszer felelősséget vállalsz bárkiért, vagy bármiért, nem szállhatsz ki azért, mert több teherrel jár, mint gondoltad! Illetve vannak, akik megteszik, csak az nem én vagyok”

– írta akkor, kissé még bizakodva.

Kutyapszichológiával is foglalkozik

Anita egyébként korábban a Ripostnak mesélt arról, mennyire fontosnak tartja azt, hogy a kutyák lelkével is foglalkozzon.

„A kutyapszichológia azért lényeges, mert van a kiképzés része, amit nagyon sokféleképpen lehet elérni a kutyáknál. Régen, ahogy az iskolákban is elég militáns módszerek voltak, ugyanúgy a kutyakiképzésben is. A gyerekeknél és a kutyáknál is az az alapvetés, hogy minden gyerek és minden kutya ugyanúgy működik, mindegyiket ugyanúgy kell megtanítani. Ez eléggé megdőlt az idő előrehaladtával. Nekem abból a szempontból problémás kutyákkal nagy a merítésem, hogy 11 éve foglalkozom állatmentéssel és az én otthonomban is volt már 20 feletti kutya, ami ideiglenes befogadott volt. Analóg a gyerekekkel és kutyákkal, hogy következetesnek kell lenni” – mondta akkor Anita.