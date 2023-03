„Nagyon szeretjük egymást!” – Ezt mondta Győzike Berki Mazsiról

Egy új barátság kezdetének lehettek szemtanúi azok, akik a közösségi médiában követik Gáspár Győzőt! A showman a minap Berki Krisztián özvegyével fotózkodott, s természetesen az elkészült remekműveket prezentálta a nagyközönség számára is. Láthatóan sikerült megtalálniuk a közös hangot, ugyanis mindegyik képkockán nagy vigyorral néznek a kamerába, sőt Mazsitól olyat is láttunk, amit eddig talán még soha: valamennyi fotón a középső ujját mutogatja...

Berki Mazsi és Gáspár Győző barátságot kötött egymással – Fotó: Bors

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mikor és hol találkozhatott egymással a két celeb, hiszen eddig soha nem láthattuk őket egymás társaságában. Egy kisebb kutatómunka után kiderült, hogy Mazsit és Győzikét feltehetően a közös munka hozta össze, ugyanis az özvegy nemrég bejelentette, hogy egy televíziós produkcióban vesz részt. Azt viszont nem árulta el, min is dolgoznak pontosan...

„Már úton vagyok, mert a héten én is dolgozom egy kicsit a tévés világban. Majd hamarosan beszámolok róla, hogy hol is láthattok majd” – jelentette ki pár napja Mazsi, akinek állítását Győzike szavai is alátámasztják. A showmantől ugyanis szerettük volna megkérdezni, milyen kapcsolat fűzi Renátához, s bár válaszában csak árnyaltan utalt a közös munkára, azt megtudtuk: nagyon szeretik egymást.

Itt ül Mazsi velem szemben, most is! A barátságunkról nem nyilatkozom, de annyit elmondok, hogy nagyon szeretjük egymást!

– mondta lapunknak Győző, majd bontotta a vonalat.

Talán a napokban fény derülhet arra, mire is készül a két celeb, de egy biztos: Renátának ez egy nagy visszatérés lehet a Dancing with the Stars után.