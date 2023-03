„Mindent ellepett a por” – veszélybe került az autópályán Bódi Csabi

Három bulim volt szombatra lekötve, és az első után tudtam meg, mi is történt az M1-es autópályán. Összeszorult a torkom, ahogy olvastam a híreket, még most is nehéz szavakat találni erre a szörnyűségre. Minden alázattal mondhatom, hogy csak a profizmusomnak és a rutinomnak köszönhetően tudtam lenyomni úgy a többi bulit, hogy a kedves közönség semmit se érezzen ebből. Sőt, mielőtt elindultunk volna, hálát adtam a jóistennek, hogy mi ép bőrrel megúsztuk a történteket