Lehull a lepel, így viselkedik társaságban Katalin hercegné

A testbeszéd szakértő Darren Stanton szerint Katalin hercegné BAFTA-gálán mutatott magabiztos viselkedése arról árulkodik, hogy a hírességek körében is remekül érzi magát. Úgy látszik, hogy önbizalma Vilmos hercegre is átragadt, az eseményen ugyanis férje is önfeledten nevetgélt, amit tőle ritkábban láthatunk. Darren Stanton meglátása szerint 2017-ben, amikor a pár először jelent meg a díjátadón, érezhetően zárkózottabbak voltak. Akkor még a szorongás jeleit mutatták például azzal, hogy a kezüket mintegy pajzsként mindig a testük előtt tartották, ez azonban elmúlt, a kényelmetlenség érzését őszinte mosolyra, könnyedségre cserélték. Mostanra az sem okozott gondot nekik, hogy az esemény során többször le kellett válniuk egymásról.

„Katalin a testbeszédét és kifejezéseit tekintve rendkívül nyitottnak és elkötelezettnek tűnt, miközben különféle hírességekkel találkozott” – mondta Stanton. „Most már megvan a magabiztossága ahhoz, hogy bárkivel szóba elegyedjen, beleértve a legnagyobb filmsztárokat is” – tette hozzá.

Bár Vilmos herceg 2010 óta tölti be a Brit Film- és Televízióművészeti Akadémia elnöki posztját, az elmúlt két évben nem vettek részt az eseményen, visszatérésük így azonban sokkal látványosabbra sikeredett!