Elbűvölő apa-lány fotó: Rácz Jenő ismét ledobta a cukiságbombát

Úgy látszik, hogy a sztárséf és kedvese, Rácz-Gyuricza Dóra lassan egy évvel kislányuk születése után sem bírnak betelni a kis Kamillával. Persze ezért nem is lehet – és nem kell – őket hibáztatni, hiszen minden szülő így van vele. Illetve már csak azért sem, mert ezáltal mi is elcsíphetünk egy-egy cuki pillanatot, amelyet megosztanak a követőikkel, mint ahogy most is. Ezúttal a büszke édesapa, Rácz Jenő dobta le a cukiságbombát az Instagram-oldalán, egy olyan fotóval, melyen alvó kislányával látható.

Mondtam magamban, ha végre elalszik a gyerek, akkor majd dolgozom egy picit, írok új menüt stb… Ennek ellenére most már egy órája mozdulatlan vagyok, szerencsésen eljutottam addig, hogy megszülessen ez a poszt. Anya a jól megérdemelt masszázson van, szegény anyukáknak nem könnyű 10+ kg cipelni egész nap! (tönkremegy a testük) Gyerekkel az élet más, nem könnyű, de minden perc egy kincs!

– írta a séf a fotóhoz.

A képhez írt megjegyzéséből pedig még az is kiderül, hogy komolyan gondolja azt a korábbi nyilatkozatát, mely szerint amellett, hogy apás szülést terveznek, még később is mindenből kiveszi majd a részét: az etetéstől és altatástól kezdve a pelenkázáson át egészen az éjszakai készenlétig.