Kitálalt a konfliktusról Pécsi Ildikó fia: „Nem tudtam elérni, hogy maradjon ki ebből a történetből!”

A teniszedzőként tevékenykedő Szűcs Csaba 2020 júliusában vesztette el édesapját, az olimpiai bajnok labdarúgó Szűcs Lajost, édesanyja, a legendás szépségű Pécsi Ildikó pedig nem sokkal később, 2020 decemberében hunyt el. Csaba most úgy döntött, megtöri a csendet, és ad egy minden eddiginél őszintébb interjút L. Péterfi Csabának, aki néhai édesanyja legfőbb bizalmasa és fogadott fia volt, nemrég könyvet is írt az életéről, sőt kiállítást is szervezett az emlékére.

Fia mesélt Pécsi Ildikóhoz fűződő viszonyáról Fotó: Sulyok László / Metropol

Szűcs Csaba nem tagadta, bőven volt konfliktus közte és édesanyja között, mert nem tudta megakadályozni, hogy a színésznő ne nyilatkozzon a médiának a családban tomboló viszályokról – írja a Bors.

„Nem tudom még mindig megérteni, hogy miért nem tudtam édesanyámnál elérni, hogy ne nyilatkozzon, hogy próbáljon kimaradni ebből a történetből. Mindenáron szerettem volna, ő pedig egy dolgot tehetett volna. Egyszer kellett volna azt mondania, hogy nem nyilatkozom. Nem három bővített mondattal, hanem egy mondatban” – kezdte a kamerák előtt a színésznő fia.

Szűcs Csaba őszintén mesélt az érzéseiről Fotó: YouTube

„Tudod, mekkora csata volt. Azt mondta édesanyám, hogy nem védem meg őt. Én úgy éltem meg, hogy én következetesen tartani szeretném magam ahhoz, amihez most is tartom magam, hogy ez két embernek a válópere, Szűcs Csabáé és Pártos Csilláé. Én nem nyilatkoztam, de édesanyám azt mondta, nyilatkozzak, védjem meg őt. Nem fogadta el tőlem azt, hogy nincs mit magyaráznunk ebben a történetben, én ezt betartottam, ő nem tartotta be. Nem titok előtted, hogy ez a kettőnk kapcsolatára is rányomta a bélyegét egy időszakban, amit én rettenetesen rosszul éltem meg. Nem egy mártírként ülök itt, persze. Nem hiszem, hogy nekem Pécsi Ildikót védenem kellett volna. Bűntudatot nem érzek, még akkor sem, ha ebbe az egészbe ők belebetegedtek. Ne értse félre senki, de semmi olyat nem tettem, amivel ezt okoztam volna a szüleimnek” – szögezte le Csaba.