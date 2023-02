Meglepő videóban tűnt fel Bodrogi Gyula

Fásy Zsüliett 25 éves lett. Idén úgy döntött, nem rendez az évforduló alkalmából nagy partit, így is hatalmas öröm érte. Olyan üzenetet kapott, amire egyáltalán nem számított. A Kossuth-díjas színművész, Bodrogi Gyula és párja, Angéla köszöntötte őt a meglepetésvideóban. Kiderült, régre nyúlik vissza a színész és Zsüliett családjának kapcsolata.

Gyerekkorom óta ismerem őket, olyanok, mintha családtagok lennének. Apuval régóta barátok.

Számomra példaértékű, hogy ilyen hatalmas művészként a legjobb értelemben véve a földön tudott maradni. Sokan példát vehetnének róla – kezdte lapunknak a szülinapos.

– Ez volt a nap fénypontja, és még megkoronázták azzal, hogy később privátban videótelefonáltunk, amiben külön felköszöntöttek – mesélte mosolyogva Zsüliett, aki azt is elárulta, miért marad el idén a buli.

– Valljuk be, néhány órában képtelenség minden vendégre ugyanolyan figyelmet fordítani. Ezért úgy döntöttem, inkább lebontjuk több napra, de tartalmasan, mindenkivel tudok találkozni és beszélgetni. Anyuék és egy barátom azért megleptek, kaptam tortát, és gondoskodtak arról is, hogy a videóban a barátaim, vagy olyan személyek is részt vegyenek, akik valamilyen szerepet betöltenek az életemben. Van, aki egyébként nem szívesen áll a nyilvánosság elé, most mégis kivételt tett. Bár az életben én egy bohókás, viccelődős, lazább lány vagyok, ennek ellenére nem humorizálták el, mindenki komolyan vette, és ezt jó volt látni – mondta érdeklődésünkre Zsüliett, akit külföldön értünk utol.

– Soha nem voltam még Isztambulban, kíváncsi voltam a városra. Vágytam kiszakadni a mindennapokból, így eljöttem a barátokkal, három éjszakát töltünk kint. Kellemes idő van, igyekszünk felfedezni mindent – fűzte hozzá.