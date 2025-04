Tavaszra feltámadt, döntenie kell a Fradi támadójának

A Ferencváros tavaly nyáron kilenc futballistájától vált meg végleg, emellett öten kölcsönbe kerültek. Lapunk megnézte, utóbbi játékosok hogyan teljesítettek eddig a szezonban. Edgar Szevikjan (Lokomotiv Moszkva), Kenan Kodro (Gaziantep) és Fortune Bassey (DAC) után ezúttal Katona Bálinté a főszerep, aki idén újfent Kecskeméten próbálkozik.

Katona Bálint (balra) nincs egyszerű helyzetben Kecskeméten / Fotó: Ladóczki Balázs

A 22 éves futballista 2018 nyarán került a Fradi akadémiájára. 2021 nyarán úgy döntött a klub, hogy a fejlődés érdekében kölcsönadja Kecskemétre. Az ötlet jónak bizonyult, Katona 33 mérkőzésen jutott szóhoz az NB II-ben, a szezon végén feljutást ünnepelhetett a csapattal. A sikeren felbuzdulva Katona még egy évet maradt a lila mezeseknél, ahol az NB I-ben is alapember lett, nyolc gólt szerzett a bajnokságban, a KTE végül pedig újoncként rögtön második lett az élvonalban.

A Fradi ekkor döntött úgy, hogy a következő szezonra már nem adja kölcsön Katonát. Az irányítóként, árnyékékként és szélsőként is bevethető játékos minden sorozatot figyelembe véve 16 tétmérkőzésen, többnyire csereként (735 perc) jutott szóhoz, és hat gólpasszt jegyzett. Amikor játszott Katona, többségében jó teljesítményt nyújtott, ám az olyan posztriválisok miatt, mint Adama Traoré vagy Kristoffer Zachariassen nem volt egyszerű helyzetben.

Harmadszor is Kecskeméten próbálkozik Katona Bálint

Az idei szezonra Katona az eddig bevált helyszínén, Kecskeméten próbál játékba lendülni. 18 bajnokin 1204 percet játszott, ami elsőre nem tűnik kiemelkedőnek, ám ha megnézzük, ez átlagosan 66 percet jelent mérkőzésekre lebontva, még a nyolcgólos, 2022/23-as idényében átlagosan 51 perc jutott neki az NB I-ben.

Gera Zoltán, a KTE új vezetőedzője alapemberként számol vele, az irányítása alatt 10-szer volt kezdő, négyszer szállt be a kispadról és mindössze kétszer nem kapott játéklehetőséget. A probléma azzal van, hogy az őszi szezonban pocsékul játszó lila mezesek formája Katona játékára is komoly hatással volt. A kanadai pontok (gól és gólpassz) nem jöttek, ősszel csapatszinten is csupán 12 gólt szerzett a KTE. 25 fordulót követően ugyan szintén sereghajtó a Kecskemét, ám tavasszal az együttes kijött a hullámvölgyéből, ezzel Katona is új erőre kapott. Az MTK ellen duplázott, de a Fehérvár ellen is betalált.