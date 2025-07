Kéz a kézben segíti a károsultakat a Colonnade és az IBUSZ

A Colonnade Insurance S.A.

A Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) luxemburgi székhelyű nem-életbiztosító társaság, amelyet teljes egészében a torontói tőzsdén jegyzett kanadai Fairfax Financial Holdings, egy nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó holdingtársaság tulajdonol. A Fairfax leányvállalatain keresztül ingatlan-, felelősség- és balesetbiztosítás, viszontbiztosítás és befektetéskezelés területén tevékenykedik. A társaság célja, hogy az első osztályú ügyfélkiszolgálásáról és innovatív megoldásairól legyen ismert. A Colonnade lakossági és vállalati ügyfeleknek egyaránt kínál termékeket. A biztosítótársaság portfóliójában megtalálható számos vállalati vagyon-, felelősség- és balesetbiztosítás, valamint lakossági biztosítás (utas-, lakás-, valamint baleset- és betegségbiztosítás). A Colonnade a pénzügyi stabilitására vonatkozó „A-” (kiváló) és hosszú távú kibocsátói hitelminősítését értékelő, az egyesült államokbeli székhelyű AM Best minősítő ügynökségtől kapta. A Colonnade-et a legerősebb pénzügyi biztonsággal rendelkező vezető globális viszontbiztosítók támogatják.