Törökbálinti, csornai és oroszlányi testnevelők nyerték a népszerűségi szavazást

A 19 megyei, illetve budapesti nyertesek, összesen 60 fő a hetekben kapják meg az elismerő okleveleket, az egyedi feliratozott pólókat és a Hervis utalványokat a megyei díjátadókon. Közben pedig június 11-ig lezajlott közöttük az országos népszerűségi szavazás is, amelynek eredményeképpen három fődíjast hirdethetünk ki:

200 fő fölötti iskolák kategóriájában: Kis Tivadar, Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium, Törökbálint

„Öröm látni a gyerekek személyiségének és mozgáskultúrájának fejlődését. Azt szeretik a gyerekek az óráimon, hogy sikerélményhez jutnak. Nagyon változatos tevékenységekben vehetnek részt. Vidám, jókedélyű az órák hangulata. Szeretném átadni nekik, hogy érezzék megtisztelő feladatnak, hogy egy tiszta, őszinte közegben dolgozhatnak. Érezzék annak a felelősségét, hogy a mozgás megszerettetése gyerekkorban kihatással lehet az egyén egész életére.”

200 fő alatti iskolák kategóriájában: Póczik Zoltán, Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Csorna

„Már fiatal koromban is meghatározó volt életemben a sport és a mozgás. Bár soha nem voltam igazolt játékos, volt lehetőségem sokféle mozgásformát és sportot kipróbálni. Boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, ami érdekel. Tanulásban akadályozott és fogyatékkal élő gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozom. Szeretem a kihívásokat, és a napi munkám során jócskán találkozom vele. Próbálom kitolni a saját és a tanítványaim határait amennyire csak lehet. Ha sikerül, ez nagy boldogság mindenkinek. A mindennapok apró sikerei okozzák a legnagyobb örömöt, és visznek előre mindannyiunkat. Tanóráimat próbálom úgy megtervezni, hogy azok minél változatosabbak legyenek. A változatosság mellett figyelek arra, hogy a játékosság nagy százalékban legyen jelen óráimon. Úgy gondolom, hogy ezek miatt diákjaim szívesen vesznek részt az óráimon. Örülök, ha egy-egy foglalkozás végén gondolataikat meg is osztják velem. A munkám során sokféle mozgásformával, sporttal, játékkal ismertetem meg tanítványaimat. Azt szeretném, hogy mindenki megtalálja azt a lehetőséget, ami számára örömet okoz, sikereket tud benne elérni, boldoggá teszi. Szeretném, ha tanítványaimnak igénye lenne arra, hogy a sport, a mozgás a mindennapjaik része legyen. Szeretném kialakítani bennük azt, hogy otthon is mozogjanak barátaikkal, testvéreikkel, szüleikkel, vagy akár egyedül. Szeretném, ha az iskolából kimaradva, felnőttként is tudatosan, egészségesen éljenek, sportoljanak, mozogjanak.”