Mosogatógép: nem luxus, hanem tudatos döntés

Fotó: zaiets roman / Freepik

Félre az előítéletekkel!

Mindenekelőtt megéri tisztázni azt a kényes, ugyanakkor mindent átható kérdést, hogy kinek éri meg ebben gondolkodni, illetve ki teheti meg azt, hogy ebben gondolkodjon? Utóbbi kérdés rámutat arra, ami pár szót érdemel. Sokan a mai napig úgy vélik, hogy a mosogatógép, mint olyan, luxus. Csak egyesek, vagy mondjuk úgy kevesek azok a kiválasztottak, akik megengedhetik maguknak. Valójában azt már senki sem tudja, hogy mi is az oka ennek a ténynek, de tény. Pedig ma már a bekerülési költségek is megfizethetőek, ráadásul beépíthető verziók is kaphatóak túl a különállókon. A leggyakoribb ellenérv még úgy hangzik, hogy túl kicsi a család, kevés a mosatlan, felesleges ez a pazarlás. Ám már többféle kialakítás, többszemélyes típus érhetőek el, amikkel még az egyedülállóka is élvezhetik az automatikus mosogatás nem mindennapi élményét.

Mit tudnak ezek a makulátlanná varázslásra teremtett berendezések?

A modern mosogatógépek programjai a különböző típusú szennyeződésekhez igazodva optimalizálják a mosogatási ciklust. Ez nemcsak energia- és vízmegtakarítást jelent, hanem hosszabb élettartamot is a használt edények számára. Hiszen nem kell őket feleslegesen vakargatni, főleg nem olyan eszközökkel, amik erre egyébként abszolút alkalmatlanok. A modern mosogatógép kevesebb vizet használ, mint amennyi kézi mosogatásnál megy el, miközben magasabb hőmérsékleten dolgozik, ezáltal higiénikusabb eredményt is nyújt. Jó, vannak, akik iszonyú forróságot is elviselnek, de azért az a típusú tisztítás, amire a rendszer képes, szabad kézzel aligha múlható felül jelenlegi tudásunk szerint.

A lehetőségek tárháza majdnem végtelen!

A beépíthető és szabadon álló modellek választéka lehetővé teszi, hogy bármilyen stílusú vagy méretű konyhában elhelyezhető legyen egy korszerű mosogatógép. Az érintőkijelzős vezérlés, halk működés, valamint a Wi-Fi kapcsolat is elérhető már a felső kategóriás modelleknél. Viszont ha van felső, azaz csúcskategória, akkor lennie kell közép és kezdő szintnek is. Van is! Ez azért jó hír, mert valóban mindenki a saját igényeire szabhatja, hogy milyen módon kíván áldozni a mosogatás innentől kezdve cseppet sem fárasztó, ám annál eredményesebb oltárán.