A hirtelen felindulásból szervezett hétvégi kalandoknál sem mindegy, hogy hová tesszük a váltás ruhát, az elektronikai kütyüket vagy a piperecuccokat. Sokan azonban tanácstalanok, milyen fazont vagy méretet válasszanak, mert a kínálat rendkívül bőséges, ahogy azt a CCC felhozatalában is láthatjuk. A férfi válltáska például az esetek jelentős részében lényegesen praktikusabb, mint ahogy azt gondolnánk, miközben stílusos kiegészítőként is megállja a helyét.

Fotó: ccc.eu/hu

Milyen szempontokat mérlegeljünk a vásárlásnál?

A táska kiválasztásakor érdemes végiggondolni az alábbiakat.

Mennyi helyre van szükségünk? Egy farmer, néhány póló, fehérnemű és esetleg egy pulóver elfér-a kompakt táskában, vagy inkább nagyobb modellre van szükség, mert mondjuk alapvetően szeretünk csomagolni?

Milyen a saját stílusunk? Ha inkább sportosan öltözködünk, egy lazább kialakítású táska illik jobban hozzánk, míg az elegáns férfiaknak a letisztult vonalak, visszafogott színek az előnyösek, de ezek általánosítások, azaz mindig a legjobb út a saját igazságunk felé elindulni és azt képviselni.

Milyen anyagot preferálunk? A vászon könnyebb és informálisabb, a bőr viszont hosszabb távon időtálló, és gyakorlatilag minden helyzetben eleganciát testesít meg.

A legnépszerűbb típusok górcső alatt – csak röviden

Számos megoldás közül válogathatunk, de néhány markánsabb kategóriát érdemes kiemelni. A férfi válltáska nem egyszer váltja ki a hátizsákot azoknál, akik kedvelik a testhez simuló, kényelmes viseletet. A crossovertáska néven is emlegetett változat praktikus, több rekesszel is rendelkezhet, és könnyen elérhetjük a tartalmát, anélkül, hogy le kellene tennünk. Aki viszont nagyobb helyet igényel, és akár többnapos ruhamennyiséget is szeretne bepakolni, annak inkább a férfi utazótáska kínál megfelelő megoldást. Ebben akár sportfelszerelések vagy cipők is kényelmesen elférnek egymás társaságában. Ahogy az a CCC online felületén is látszik, a lehetőségek száma majdnem végtelen.

Fotó: ccc.eu/hu

Miként illeszthető be az outfitbe?

Nem elhanyagolható szempont, hogy a hétvégi szettünkben lehetőleg vonzóan mutasson a táska: ne legyen túlságosan eltérő színvilágú vagy stílusú. Ha inkább sötét farmert, pólót és sportcipőt hordunk szívesen, akkor egy masszív anyagú, sötét árnyalatú váll- vagy utazótáska illik ehhez a szetthez. Ha pedig a ruhásszekrényünkben több elegánsabb darab szerepel, akkor a finomabb vonalvezetésű, bőrhatású táska az ideális. A lényeg, hogy ne csak praktikus legyen, de összképében is passzoljon a megjelenésünkhöz.