Anthony Joshua vs. Daniel Dubois: Brutális összecsapás Wembleyben

A bokszrajongók számára az elmúlt hétvége igazi csemegét kínált, hiszen két brit nehézsúlyú bokszoló, Anthony Joshua és Daniel Dubois csaptak össze a Wembleyben. Míg Magyarországon a hírességek próbálják megmutatni küzdősport-tudásukat, a nemzetközi színtéren ennél sokkal komolyabb mérkőzés zajlott. Ha valaki valódi, feszültséggel teli összecsapást akart látni a hétvégén, annak ez a nehézsúlyú ütközet kielégítette a boksz éhségét.

AJ komoly harcra készült - Megkapta!

A két ökölvívó párharcát izgatottan várták a hazai boksz rajongók és a szakértők is. A várakozásokat felülmúlva, Daniel Dubois 2024. szeptember 21-én megrázó győzelmet aratott Anthony Joshua felett, Wembleyben. A brit nehézsúlyú világbajnoki mérkőzés egy látványos, de rövid összecsapásnak bizonyult, amelyben Dubois a mérkőzés 5. menetében kiütötte Joshuát, ezzel megvédve az IBF címét.

Joshua, aki higgadtan és magabiztosan készül a mérkőzéseire, „gladiátori összecsapást” ígért a szurkolóknak. Nos, ez meg is volt, csak az ő fejében más volt a forgatókönyv. Mint mindig, most is nagy energiát sugárzott, de nem veszítette el a hidegvérét az energikus Dubois-val szemben. Ellenfele nem sokat fűzött hozzá győzelméhez, csupán annyit mondott: „Remélem, jól szórakoztak!” A meccsre 96 ezren látogattak el, többek közt Tyson Fury, Olekszandr Uszik és Conor McGregor is kíváncsi volt a párharcra.

Fotó: freepik.com

Dubois kiütéssel győzött!

Joshua jól kezdte a mérkőzést, de már az első menet végén Dubois egy erős jobbegyenessel padlóra küldte őt, amiből Joshua láthatóan nem tudott teljesen felépülni. Bár a második menetet valahogy túlélte, a harmadik és negyedik menetekben ismét a padlón találta magát, Dubois ütészápora alatt. Végül az ötödik menetben Joshua egy újabb jobbhoroggal a földre került, és a bíró beszüntette a mérkőzést, ezzel Daniel Dubois KO győzelmet aratott.

Minden eldőlt a ringben?

A boksz világában gyakran hallani, hogy a "ring az egyetlen igazságos hely". Nem számít, ki mit mond előzetesen, a végső szó mindig a ringben hangzik el. Joshua és Dubois esetében is ez a helyzet. Bár Joshua favoritként lépett szorítóba, nem lett volna szabad alábecsülni Dubois-t. Egy ilyen mérkőzés nemcsak a győzelemről szól, hanem a karrierjük alakulásáról is.