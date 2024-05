5 hasznos tanács a nyárigumi vásárláshoz (X)

A gépjármű egyik legfontosabb része a gumiabroncs, ennek ellenére mégis sokan szeretnek megfeledkezni a megfelelő abroncs használatának fontosságáról. Pedig a gumi tudja biztosítani az erőátvitelt az autó és az úttest között és ez az a négy pont, ahol az autó közvetlenül találkozik az úttal. Egy jó guminak bírnia kell a lassulást, és a gyorsulást, megfelelő tapadással, és kiváló fékezhetőséggel kell rendelkeznie, és a tévhitekkel ellentétben nem csak a téli gumi esetében kell különösen nagy odafigyeléssel kiválasztanunk az új szettet.

Fotó: Pixabay.com

Ha egy gumiabroncs tönkrement és elhasználódott, akkor mindenképpen új abroncsot kell vásárolnunk, hiszen csak egy jó állapotú gumival lesz biztonságos a közlekedés. A hatalmas kínálatban azonban nem mindig egyszerű megtalálni azt az abroncsot, mellyel biztosan meg leszünk majd elégedve.

Mi alapján válassz az autódra új nyárigumit?

1. Az új nyári gumiabroncs kiválasztása során az abroncs méretét mindig figyelembe kell vennünk, hiszen hiába vásároljuk meg a legjobb minőségű gumit, ha az nem az autónkra való (nem jó méretű), akkor nem lesz vele biztonságos a közlekedés, sőt, nagyon hamar el is fog deformálódni. Sokan nem tudják, hogy pontosan mekkora gumiabroncs való a gépjárműre, számukra jó megoldás lehet egyszerűen az autó kézikönyvéből kiolvasni a gyári méretet. A pontos méret mellett mérvadó a súlyindex és a sebességindex is.

2. A téli és a nyári gumiknál egyaránt fontos, hogy figyelembe vegyük az autónk típusát, jellegét. Értelemszerűen nem ugyanolyan gumit kell vásárolnunk egy kétszemélyes városi kisautóra, mint egy nagyobb méretű, hatszemélyes családi járműre, vagy éppen egy 4x4 SUV típusú autóra.

3. Abroncsvásárlás során az egyéni igényeinket is tartsuk szem előtt. Ennél a pontnál például olyan tényezőket is érdemes figyelembe venni, hogy hány éves az autó, milyen gyakorisággal és milyen körülmények között megyünk vele, illetve, hogy havi vagy heti viszonylatban körülbelül mekkora távokat teszünk meg vele.

4. A boltok polcain különböző árkategóriájú gumiabroncsokat találhatunk. A választás nem mindig egyszerű, de az Autotire szerint a legolcsóbb gumiabroncsokat mindenképpen kerülni kell, hiszen ezeknek nagy része gyenge minőséggel rendelkezik. Értelemszerűen a prémium gumiabroncsok rendelkeznek a legjobb minőséggel, de remek nyári gumikat találhatunk még a középkategóriás abroncsok között is. Ez utóbbiak kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek, így azok az autósok is megtudják vásárolni, akik alapvetően nem tudnak, vagy nem akarnak túl sokat költeni egy új nyárigumi szettre.

5. Mivel az ember jobb esetben az új abroncsokat több évre vásárolja meg, érdemes alaposan körüljárni a témát, hogy biztosan a legmegfelelőbb nyárigumi mellett döntsünk végül. Ha nem vagyunk túlságosan jártasak ezen a területen, akkor jó ötlet lehet felhasználói véleményeket olvasni, vagy megnézni a nagyobb nyárigumi teszteredményeket is. Ezeken az abroncsteszteken szakemberek különböző körülmények között vizsgálják meg az induló gumiabroncsok tulajdonságát és viselkedését egyaránt.

