Innovációval a gyerekek életéért (X)

MIT TEGYÜNK: VÁLASZOLNAK A MENTŐSÖK?

Nézd meg a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat videóit, itt:

1. Ne rázd a gyermekedet!

A csecsemők megnyugtatása néha nehéz, a szülők olykor elveszítik a türelmüket, és megrázzák a gyereket. A rázással azonban a szülő akaratlanul életveszélyes sérülést okozhat: az agyállomány zúzódhat, és ez idegrendszeri sérülést okoz, vaksághoz, bénuláshoz, értelmi fogyatékossághoz vezethet!

A gyermekmentők tanácsa: Nem szégyen, ha elfáradtál, s úgy érzed, nem bírod tovább - kérj segítséget!

2 Sisakot fel!

Minden harmadik orvoshoz forduló gyermeknél a fej is sérült. A súlyos koponyasérülés idegrendszeri károsodást, bénulást, rokkantságot okoz. A kerékpározás közben szerzett agysérülések 90 százaléka megelőzhető a bukósisakkal. A sisakot mindig hordani kell! Bicikli, snowboard, síelés, rollerezés és görkorcsolyázás közben elengedhetetlen.

A gyermekmentők tanácsa: Olyan sisakot vegyél, ami sérülésmentes és nem régi; méretében most jó, nem nagyobb (ne olyat, amibe majd később belenő). Olvasd el alaposan a használati útmutatót! Állítsd be gondosan, úgy, hogy ne lötyögjön, ne álljon csálén! Tanuljátok meg a helyes használatot! Jó példát kell mutatni és a szülő koponyáját is kell védeni, hogy legyen, aki felneveli a gyereket – te is hordj fejvédőt!

3 Biztonságban az úton!

A baleseti sérülés a vezető halálok az egy évesnél idősebb gyerekeknél a fejlett világban. Ráadásul minden balesetben elhunyt kisgyermekre négy olyan túlélő jut, aki maradandó károsodásoktól szenved élete végig. Ezért szükséges megfelelő gyerekülés gondos használata minden úton.

A gyermekmentők tanácsa: A gyerekülés nem mindig passzol az autóhoz, olyat válassz, ami oda illik, nem mozog az ülésen, jól be lehet szerelni! Amíg tud és belefér, a gyerek olyan biztonsági ülésben utazzon, ami menetiránynak háttal szerelhető be. Miután ezt kinövi, a következő fokozat kell, amiben szintén van saját ötpontos biztonsági öv, háttámla, oldaltámaszok és állítható fejtámasz, nyakvédelem. Az ülések beszerelését pontosan el kell sajátítani, érdemes előre begyakorolni.