Tavasz az Olajág Otthonokban (X)

Biztos jele a tavasz érkezésének, ha a járókelők az Olajág Otthonok lakóit az intézmények kertjeiben, parkjaiban látják, ahogy a helyi kertész szakemberekkel együtt, kedvtelésből, kikapcsolódásként szépítgetik a környezetet. Csattognak a metszőollók, felfrissülnek az évelő növények, új virágok kerülnek kiültetésre.

Csíráztatás (Fotó: olajagotthonok.hu)

Sokan sétálgatnak, üldögélnek, beszélgetnek a padokon, vagy éppen sakkoznak, kártyáznak, élvezik az újjászülető természet szépségeit és az egyre melegebben sütő napsugarakat.

Egyre nagyobb az igény a kültéri programok iránt, az Olajág Gyaloglóklubok heti két-három alkalommal indulnak útra, minden esetben minimum 3 kilométert gyalogolva. Felfedezik közben a környék látnivalóit, megállnak egy-egy cukrászdánál vagy éppen a kirándulóbusszal távolabbi úti célokat keresnek. Sokszor csatlakoznak lakóinkhoz az intézményeken kívül élő idősek is, hiszen mindenkinek szüksége van a jó társaságra, egy-egy kellemes beszélgetésre. Barátságok köttetnek, szerelmek szövődnek, messze szalad a tél és a magány.

Nordic Walking (Fotó: olajagotthonok.hu)

Kiköltöznek a senior örömtáncos és zenés tornacsoportok is az udvarra, széllel száll a vidám zene, ébresztgetik a környező házak lakóit is.

A fiatalabb korosztály is a kültéri programokat szorgalmazza, így indulnak a fiatalok és az idősek közös sétára, együtt fedezik fel a nyíló virágokat, a madarakat, az új tavasz látnivalóit. Együtt várják a húsvéti nyuszit, készítenek számára fészket, festett virágot, ragasztott madarat, szellővel daloló szélfogót, szalagos ajtódíszt. A közös ünnepvárás, az együtt éneklés, apró táncmozdulatok szüntetik meg ilyenkor a korkülönbséget, hiszen megannyi közös, értékes pillanaton, emléken osztozhatnak.

Kirándulás (Fotó: olajagotthonok.hu)

Az Olajág Otthonokban télen sem volt unalmas az élet, hiszen számtalan ismert fellépő, sok-sok gyermekcsoport, nyugdíjasklubok, önkéntesek jártak nálunk, de tavasszal új versek, új festmények kerülnek ki a lakók kezei közül, új programok indulnak, új társaságok, új barátságok, új szerelmek születnek.

Tojásfestés (Fotó: olajagotthonok.hu)

Nézzen be hozzánk, szeretettel várjuk Budapesten Zuglóban, Csepelen, Újpalotán és Józsefvárosban, illetve Pátyon és Törökbálinton!

www.olajagotthonok.hu

(X)