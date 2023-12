Hogyan teremthet valódi értéket egy cég 2024-ben?

Gombamód szaporodnak az új márkák és cégek, a potenciális ügyfelek pedig csak kapkodják a fejüket. Egy ismeretlen brandnek akkor lehet esélye a sikerre, ha képes jó szájhagyományt kialakítani és pozitív képet sugározni magáról. Ehhez az szükséges, hogy valóban értéket teremtsen – cikkünkből kiderül, miként.

Az ügyfél mindenek felett

Mi lehetne annál értékesebb, mint hogy megértjük a célközönség problémáit, és azokra használható, működőképes megoldásokat kínálunk? Ez az értékteremtés alfája és omegája, amit azonban nem is olyan könnyű megvalósítani. Először is pontosan tudnunk kell, hogy kik alkotják a célközönségünket, és ők milyen kihívásokra keresnek megoldást.

Ezután az ügyfélélményt kell maximumra pörgetnünk. Ide tartozik, hogy a cégünk könnyen elérhető, az ügyfélszolgálatunk pedig támogató és segítőkész. A potenciális és meglévő ügyfelek értékelik azt is, hogy a kérdéseikre, kéréseikre a lehető leghamarabb válaszolunk. Ennek ellenkezője komoly presztízsveszteséget okozhat.

Folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztés

Sok cég követi el azt a hibát, hogy az első sikerek után hátradől elégedetten. Ennek csak egyféle kimenetele lehet: lemaradás a versenytársaktól. Ők ugyanis folyamatosan fejlesztenek, keresik az innovatív megoldásokat, így garantáltan faképnél hagynak minket.

Mindegy, mennyire jó a termékünk, szolgáltatásunk jelen pillanatban, egész biztosan lehetne rajta javítani. Hogy miként? Nos, kérdezzük meg az ügyfeleket, hogy ők milyen fejlesztéseket látnának szívesen. Az is egy jó megoldás, ha a fél szemünket mindig a konkurencián tartjuk, és ellessük a jó praktikákat, érdekes innovációkat.

Ma már nagyon is fontos az employer branding

Az employer branding magyarul munkáltatói márkát jelent. A kifejezés arra utal, hogy egy cégről mit gondolnak az ott dolgozók, illetve azok, akik állást keresnek. Ezen a téren úgy teremthetünk értéket, ha figyelmet fordítunk a vállalkozáson belüli tényezőkre és a munkavállalói elégedettségre. Például azzal, ha egységes vállalati kultúrát alakítunk ki, és ezt a gyakorlatban is megvalósítjuk.

Aligha számítunk majd értékes munkahelynek, ha a döntések és a cégvezetés nem átlátható, ha nincsenek hosszú távú karrier- és fejlődési lehetőségek, vagy ha a belső kommunikáció egyoldalú. Arra is ügyeljünk, hogy milyen a hírünk a nagyvilágban: a reputációmenedzsment célja, hogy pozitív megítéléssel találkozzon az, aki rákeres a mi cégünk nevére.

A fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás erős értékek

Olyan világban élünk, amikor ezer és ezer különböző értéket vallanak az emberek. Nehéz közös nevezőt találni, amivel mindenki azonosulni tud, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás azonban ilyenek. Csak akkor fordíthatjuk ezt a cégünk előnyére, ha a hangzatos szólamok helyett valódi tettek állnak mögöttünk. Mi tartozhat ide? Például a fenntartható működés, a jótékonyság, a közösségek támogatása, a környezetvédelem kiemelt kezelése és persze a munkavállalói jólét biztosítása.

A CSR-t (Corporate Social Responsibility, Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) szem előtt tartva arra kell törekednünk, hogy a profitszerzés mellett a közösségre és a környezetre is pozitív hatást gyakoroljunk. Ez vezet el a fenntarthatósághoz, vagyis ahhoz, hogy a jelen generációk szükségleteit kielégíthessük anélkül, hogy ezáltal veszélyeztetnénk a jövő generációk életkörülményeit.

A tartalommarketing is jelentősen hozzájárul az értékteremtéshez

Először is érdemes tisztázni, hogy mit értünk tartalommarketing alatt. Nos, ide tartozik minden olyan marketingeszköz, amivel az a célunk, hogy a célközönségünk számára értékes és releváns tartalmakat biztosítsunk. Ezek lehetnek blogposztok, letölthető e-könyvek vagy akár videók is. A lényeg, hogy ezekben ne a konkrét értékesítési cél domináljon, hanem olyan információkat adjunk át, melyek megoldást nyújthatnak a célközönség problémáinak megoldásához.

Ha ezt jól csináljuk, és valóban minőségi tartalmakat kínálunk az érdeklődőknek, akkor hosszú távon úgy tekintenek majd a cégünkre, mint a téma szakértőire. Ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek a mi termékünket, szolgáltatásunkat ajánlják a barátaiknak, ismerőseiknek. Talán mondani sem kell, hogy mindez mennyivel hatékonyabb és persze olcsóbb, mint hirdetések útján bevonzani az új ügyfeleket.

Lehet azonban akármilyen jó a tartalmunk, ha nem tudjuk eljuttatni a célközönséghez. Itt jön a képbe a keresőoptimalizálás, amivel elérhetjük, hogy a weboldalunk egyes kulcsszavaira kiváló helyen szerepeljen a Google és más keresők találati listáján. Még a közösségi oldalak világában is igaz, hogy az emberek legtöbbször egy Google-kereséssel indítják az információvadászatot. Itt kell tehát erősnek lennünk a jó helyezéssel, és itt van lehetőségünk profi tartalommarketinggel megragadni a figyelmüket.

Ezzel együtt lényeges, hogy a céges kommunikáció egységes legyen minden platformon. Ennek bástyája értelemszerűen a honlapunk, de ugyanígy értéket kell közvetítenünk a Facebook-oldalunkon vagy a hírleveleinkben, és a többi csatornán is. Ez már komplex, átgondolt tartalommarketinget igényel, amihez akár profik segítségét is igénybe vehetjük.

Kitartónak kell lennünk

Nem elég egyszer meghatározni a céges értékeket, és néhanapján közzétenni valamit ezzel kapcsolatban. Valódi értéket kell teremtenünk, ami mellett aztán szívvel-lélekkel kiállunk, és ennek tükrében alakítjuk ki a tartalommarketingünket is. Hiszen a fenntarthatóság, a CSR és az ügyfélkezelés mellett az is kulcsfontosságú, hogy mit gondolnak rólunk a meglévő és potenciális ügyfelek.

