Az MVM Partnernél az üzleti spektrum szélesítése a cél (X)

Az MVM Partner várhatóan történetének legsikeresebb évét fogja zárni 2023-ban, a cél pedig az, hogy az elmúlt néhány év kiemelkedő eredménytermelő képessége hosszabb távon is fenntarthatóvá váljon.

Orbán Gábor (Fotó: Kondella Misi Photography / MVM Partner Zrt.)

Orbán Gábor szerint ennek a célnak az eléréséhez egyrészről az üzleti spektrum szélesítésére van szükség. Az MVM Partnernek regionális tekintetben egyértelműen erősödnie kell, különösen a Balkán térségben és Törökországban. Emellett olyan területeket is fel kell vennie a működési kínálatába, amelyek korábban nem tartoztak bele az MVM Partner profiljába.

Ennek érdekében ősszel stratégiai felülvizsgálat indul a Partnernél, ami érinti a főbb üzleti területeket, azzal a céllal, hogy azonosítsa a növekedési lehetőségeket, illetve fejlessze az együttműködési interfészeket. Ezáltal a Csoport villamosenergia-nagykereskedelmi víziója hozzáigazításra kerül a gyorsan változó energiapiaci körülményekhez. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az MVM Partner regionálisan is meghatározó, versenyképes piaci szereplővé váljon.

Orbán Gábor megjegyezte, hogy a villamosenergia-piac óriási átalakuláson megy keresztül, ami hatalmas IT-igényt támaszt a társaság felé, ezért az MVM Partner IT-képességeinek a fejlesztése kulcsfontosságú lesz az elkövetkező években.

Jelenleg egy kifejezetten turbulens időszakot él az energiaszektor, a piac a nagy energiaválság utáni új egyensúlyi időszakot keresi. Ezekhez a viszonyokhoz természetesen az MVM Partnernek is tudnia kell alkalmazkodni. Orbán Gábor szerint a következő egy-két év még az egyensúlykereséssel fog telni a világban, ekkor derül majd ki, hogy az ukrajnai háborúra és az azt követő időszakra adott és adandó európai energetikai válaszok következtében átrendeződő energiaellátás milyen piaci optimumot fog eredményezni.

Ahhoz, hogy a társaság sikeresen vegye az akadályokat, tisztában kell lennie a trendekkel. Az Európai Unió az elektrifikáció és a zöld energia mellett tette le a voksát, ami gyakorlatilag a fosszilis erőműveknek a háttérbe szorulását, a megújulók előretörését eredményezi. Ez a folyamat az MVM Partner számára is új típusú feladatokat tartogat.

A szenes erőművek kivezetése, az új fosszilis befektetésekre adott támogatások szinte teljes tilalma vagy jelentős korlátozása azt eredményezi, hogy most a földgáz esetében meglévő infrastruktúrát ugyan lehet használni, de újat már nehezebb szabályozási és finanszírozási körülmények között lehet építeni. Ma már az látszik, hogy egy-két évtized múlva a fosszilis és a zöld energia azonos méretű versenyzőként lesz jelen a piacon.

Ugyanakkor Orbán Gábor szerint arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy a nukleáris energia továbbra is jelen lesz az életünkben. Véleménye szerint enélkül nem tud megvalósulni a zöld átmenet.

A vezető úgy gondolja, az MVM Partner egy rendkívül izgalmas munkahely, sok lehetőséget kínál a pályakezdők és a szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák számára is. A társaság munkatársai az energiapiac különböző szegmenseivel foglalkoznak, képességeiket pedig tréningek sorozatával fejleszthetik. Az ebből adódó tapasztalatszerzés különösen hasznos lehet a pályakezdők számára. Orbán Gábor ezért mindenkit arra bíztat, hogy csatlakozzon az MVM Partner csapatához.

