Néhány egyszerű megoldás, ami segít egészségesen tartani az ízületeinket (x)

Mik is pontosan az ízületek?

Minden egyes gerinces élőlény rendelkezik ízületekkel, hiszen ezek nélkül megoldhatatlan lenne a mozgás. Önmagukban a csontok alkalmatlanok arra, hogy a találkozásaiknál elmozduljanak – ezért van szükség az ízületekre, amik a csontvégeken, a porcokon helyezkednek el. Egészséges esetben az ízületek egyfajta kenőanyaggal rendelkeznek, aminek köszönhetően a porc nem kopik el, ami egyébként fájdalommal járna.

Ízületeink egészsége nélkülözhetetlen a gondtalan élethez, így a mozgáshoz is (Fotó: 123rf.com)

Az emberi szervezetben kisebb és nagyobb ízületek is találhatóak. Méretük attól függ, hogy mekkora mozgásban kell segíteniük. A legösszetettebb a térdízület, hiszen ez kapja a legnagyobb terhelést, a könyöké pedig akár a körkörös mozgásra is képes. Ha valamilyen oknál fogva az ízületek nem működnek megfelelően, begyulladhatnak, amiből fájdalmak és mozgásszervi zavarok is kialakulhatnak.

Így gondoskodhatunk ízületeink egészségéről

Akárcsak szervezetünk egyéb részeiről, úgy az ízületeinkről is külön figyelemmel kell gondoskodnunk. Ezt érdemes minél korábban elkezdeni, hogy megelőzhessünk a fájdalmakat. Természetesen az esetleges örökletes tényezőket nem szűrhetjük ki, ám több szempontból is lehet ráhatásunk a szervezetünk ezen fontos pontjaira.

Testsúlycsökkentés

Amennyiben indokolt, kezdjünk el minél előbb dolgozni testsúlyunk csökkentésén, hiszen hosszabb távon hálásak leszünk magunknak érte! Ha van rajtunk felesleg, akkor leginkább a medencénkre és a térdünkre nehezedik a súly, ezért ha meg akarjuk kímélni magunkat attól, hogy a jövőben fájdalmassá váljon a mozgás, időben lépnünk kell!

Ízületkímélő edzés

Rendszeres edzés esetén sem mindegy, hogy milyen mozgást végzünk. Ha ugyanis túlzottan megterheljük az ízületeket, többet ártunk a mozgással, mint használunk. Épp ezért nem érdemes rögtön futással kezdeni, főleg, ha akár 30 vagy több kilós túlsúlyt cipelünk. Legyünk fokozatosak és figyeljünk testünk jelzéseire! Ha fájdalmat érzünk az ízületeinkben, függesszük fel az adott mozgásformát, és csökkentsük az intenzitást! De segíthet az is, ha odafigyelünk a folyadékpótlásra vagy ha kollagénkapszulát szedünk, ami támogatja az ízületeket.

Amennyiben jelentős súlytöbblettel rendelkezünk, a futáshoz hasonló, megterhelő edzések helyett próbálkozzunk például a kíméletesebb úszással, ami úgy erősíti az izomzatot és ad tartást a gerincnek, hogy nem okoz fájdalmat.

Kisebb súlyfelesleggel a biciklizés, a gyors gyaloglás vagy a kocogás is a megfelelő edzésmód lehet számunkra. Ne feledkezzünk meg a bemelegítés fontosságáról és arról sem, hogy sportolás után nyújtsunk, mert ezáltal könnyebbé tehetjük az izmainknak a regenerálódást. Fontos azonban, hogy ne vigyük túlzásba a sportot akkor sem, ha úgy érezzük, hogy nem okoz különösebb nehézséget, mert porcaink könnyebben kopnak, ha túlságosan sokat terheljük őket.

Táplálkozás

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az egészséges táplálkozás fontosságát, hiszen a szervezetünk hamar jelez, ha valamiben hiányt szenvedünk. Fogyasszunk rendszeresen friss gyümölcsöket és zöldségeket akár főtt, akár nyers formában. Az olajos magvak is rendkívül fontosak akár a pékáru tetejére szórva, akár magában, nassolnivalóként.

Ügyeljünk arra, hogy az omega-3 zsírsavban gazdag halfélék is szerepeljenek az étrendünkben, amik egyúttal a kollagénellátásunkról is gondoskodnak. Az ásványi anyagokat se hanyagoljuk el, melyek közül az egyik legfontosabb a kalcium, ami nemcsak a csontok, hanem a porcok, így az ízületek egészségében is fontos szerepet játszik!

A nők a menopauza ideje alatt fokozottan tapasztalhatnak hirtelen bekövetkező ízületi gyulladást, és ilyenkor különösen fontos a kalcium fogyasztása, melyet nemcsak tabletta formájában vehetünk magunkhoz, hanem a tejfélékből is nyerhetjük. Ilyenkor a kollagén mennyisége is csökken, amit kollagénkapszulával pótolhatunk, ezzel erősítve porcainkat is.

Egészséges életmód, egészséges ízületek

Amennyiben odafigyelünk általános egészségünkre, így a kiegyensúlyozott és megfelelő táplálkozásra, valamint arra, hogy az általunk választott edzésforma ne legyen túl megterhelő, biztosak lehetünk abban, hogy ízületeink hosszú időn át problémák nélkül fognak szolgálni bennünket.

(x)