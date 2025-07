"Az Európa Tanács emberi jogi biztosának legfrissebb jelentése tanúsítja, hogy tény, hogy Ukrajna utcáin brutális embervadászat zajlik sorozás címén, az európai politikusok közönye ennek tükrében különösen sokkoló" - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Brüsszelben.

Szijjártó Péter: tény, hogy Ukrajna utcáin brutális embervadászat zajlik sorozás címén Fotó: Hegedüs Róbert

A tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében rendezett sajtótájékoztatóján az Európa Tanács emberi jogi biztosának friss jelentését ismertette, amely helyi beszámolókat tartalmaz az ukrán toborzók széleskörű, rendszerszerű jogsértéseiről, erőszakcselekményeiről.

A dokumentumot Michael O'Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi képviselője jegyzi, és ezen megállapításokat, amelyek szerint Ukrajnában a sorozás során halálesetek, kínzás, emberek megverése, brutális bánásmód történik, az ukrán parlament emberi jogi biztosának nyilatkozataira alapítva írta bele ebbe az európa tanácsi dokumentumba. Tehát az, hogy Ukrajnában embervadászat zajlik az utcán sorozás címén, az tény. Az, hogy Ukrajnában a sorozók brutálisan bánnak az emberekkel, az tény. Az, hogy Ukrajnában az erőszakos sorozás során elfogadhatatlan cselekmények zajlanak, az tény. Az, hogy Ukrajnában meghalnak emberek a sorozók brutalitása miatt, mert nem akarnak a frontra menni, nem akarnak háborúzni, nem akarnak részt venni egy eszetlen öldöklésben, az tény. Sajnos ennek a brutális ukrajnai embervadászatnak lett az áldozata a múlt héten egy magyar ember

- sorolta. Szijjártó Péter elfogadhatatlannak és sokkolónak nevezte azt "a közönyt és nemtörődömséget, amivel az európai politikusok mindehhez a kérdéshez viszonyulnak".

Hol vannak az NGO-k? Hol vannak a Soros-szervezetek? Hol vannak az állítólag független újságírók? Hol vannak az emberi jogi szervezetek ilyenkor? Miért nem szólalt meg, hogy elfogadhatatlan ez az embervadászat, ami Ukrajna utcáin zajlik?

- tette fel a kérdést. Majd bejelentette, hogy miután egy magyar ember is a halálos áldozatává vált ennek a brutális ukrajnai fellépésnek, a kormány szerdán hivatalosan kezdeményezni fogja a történtekért felelős ukrán katonai vezetők és tisztségviselők EU-s szankciós listára helyezését. Illetve emlékeztetett, hogy az Európai Unió globális szankciós rezsimje pont azért jött létre, hogy ha a világ bármely pontján rendszerszintű emberi jogi jogsértések zajlanak, akkor az elkövetőket a közösség szankcionálni tudja. "A holnapi napra elkészül a konkrét beadvány. A holnapi napon itt Brüsszelben be is fogjuk adni. A mai napon bejelentettem a külügyminiszteri tanács ülésén, hogy Magyarország azt kezdeményezi, hogy a magyar embert halálra verő, ebben felelősséget viselő ukrán katonatiszteket az Európai Unió helyezze szankciós listára. Ez a minimum, amit az Európai Uniónak ebben a kérdésben meg kell tennie" - fejtette ki.