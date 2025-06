Már a lengyeleknél is többségben vannak az ukrán tagságot ellenzők

Mindössze 5 százalék nyilatkozott úgy, hogy növelni kellene a támogatást, míg 35 százalék szerint a jelenlegi szinten kellene tartani azt. Mintegy 45 százaléka a válaszadóknak azt mondta, hogy Ukrajna támogatása növeli Lengyelország biztonságát, míg 37 százalék nem ért egyet ezzel. Csupán 15 százalék támogatná, hogy lengyel csapatokat küldjenek Ukrajnába békemisszió keretében a háború után, 64 százaléka a megkérdezetteknek azonban elutasítja ezt a lehetőséget. A lengyel kormány a közelmúltban elutasította Donald Trump amerikai elnök ukrajnai megbízottjának Keith Kelloggnak a felvetését, miszerint Varsó részt vehetne egy esetleges békefenntartó misszióban Ukrajnában.

Amikor az IBRiS arra kérdezett rá, hogyan lehetne véget vetni a háborúnak, a megkérdezettek 62 százaléka szerint Ukrajnának tűzszünet nélkül is tárgyalnia kellene Oroszországgal, míg 15 százalék ellenezte ezt. Ugyanakkor

35 százalék úgy gondolja, hogy Kijevnek el kellene fogadnia bizonyos területek elvesztését a béke érdekében, míg 34 százalék elutasítja ezt a megoldást.

Azt is vizsgálták, mennyire tartanak az emberek attól, hogy Oroszország megtámadja Lengyelországot. A válaszadók 24 százaléka a legalacsonyabb, 1-es vagy 2-es értéket adta (a 7-es skálán), míg csak 12 százalék gondolta nagyon valószínűnek a támadást (6-os vagy 7-es értékkel).

Ha mégis sor kerülne egy orosz támadásra, a válaszadók 57 százaléka szerint az Egyesült Államok katonai segítséget nyújtana Lengyelországnak a NATO-szövetség keretében. Ugyanakkor közel minden ötödik (18 százalék) gondolja úgy, hogy Washington nem segítene.

Az IBRiS felmérése azt is kimutatta, hogy a lengyelek fele (50%) támogatja a védelmi kiadások növelését, holott azok már most is a NATO-n belüli legmagasabb szinten vannak, a GDP 4,7 százalékát teszik ki. A válaszadók 30 százaléka a jelenlegi szint fenntartását támogatja, éscsak 5 százalék csökkentené a katonai költségvetést.