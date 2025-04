Karácsony-féle gátépítés: a Római-partiak megelégelték a helyzetet, a miniszterhez fordultak

Hozzátette: a dokumentáció tartalmazza a fővárosnak a levelét is, hogy halasztották a tenderbontást. Eredetileg április 8-án bontottak volna tendert, de csak május 8-án fognak. Mint ismeretes, a Fővárosi Közgyűlésen Czepek Gábor energiaügyi államtitkár a videójában emlékeztette Karácsonyékat arra, hogy az árvízvédelmi gát megépítésére szánt pályázati határidő március 31-én lejár. Ráadásul már kapott a főváros hosszabbítási lehetőséget korábban. A kormány előzetesen harmincmilliárd forintot különített el a projekt támogatására.

Egri Gábor elmondta: beadtak egy korábbi levelet, amelyben a belügyminisztérium vízügyi hatósága nyilatkozott arról, hogy a Királyok-Nánási úton lévő földkupac az nem elsőrendű védvonal. Valamint beadtak több ezer aláírást és az aláíróknak a véleményét a Királyok-Nánási nyomvonalról.

Megtudtuk: az aláírók többsége óbudai, de vannak vidékiek is. A Római part az nagyon közismert, vannak akik vidékről is aláírták, mert szeretnék a Római partot megújulva látni. Ők is szolidárisak azokkal az emberekkel, akiket rendszeresen elönt a Duna.

Mi természeti katasztrófa áldozatai vagyunk folyamatosan Budapesten, ami szégyen ennek a városnak, szégyene Karácsony Gergelynek, Budapest főpolgármesterének.

-fogalmazott Egri.