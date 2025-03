Árvízi gát a Rómain: több, mint 2 ezren írták alá a petíciót, amíg Karácsony átaludt egy újabb határidőt

Napok kérdése, és pont kerülhet a Római parti árvízi gát megépítése körül kialakult, évek óta húzódó vitára. Ez akkor robbant ki, amikor Karácsony Gergely egy személyben döntött a gát felépítésének helyszínéről, a helyi lakosság teljes tiltakozásával szembe menve. De, mint általában, most is kicsúszni látszik az időből a balliberális többségű főváros, így könnyen elbukhatják az óriási projektet. A part mentén élő családok döntő többsége ennek kivételesen örülne, hiszen őket Karácsony terve alapján az új gát nem védené meg a dunai árvíztől. A szerdai közgyűlés reggelén a lakosság demonstrált, és egy vaskos számlát is benyújtott a főpolgármesternek.

Tiltakoznak az árvízi gát nyomvonala ellen Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

„Tönkre fogják tenni a Római partot!”- skandálta egy tüntető a Fővárosi Közgyűlésen, ahol ismét a Római parti árvízi gát Karácsony Gergely által korábban kijelölt nyomvonala miatt demonstrált a lakosság. A balliberális városvezetés ugyanis egy több méteres betonfal-gátat húzna fel a Királyok útja-Nánási út mentén, ezzel azonban több ezer ember a vagyonával együtt védtelen maradna a mindenkori dunai árvízzel szemben. Kezdetben a hivatal előtt tiltakozó, feldühödött óbudaiak eljuttatták a főpolgármesternek petíciójukat, e mellett pedig átadtak egy szimbolikus 800 milliárdos számlát, amely azt az anyagi kárt tükrözte, amelyet egy lehetséges pusztító árvíz okozna a 70 hektáros területen. A probléma viszont ennél is összetettebb a helyiek szerint, Karácsonyék súlyos szakmaiatlanságokat követtek el.

Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A képlet tovább bonyolódott, hiszen a közgyűlés most azért vette napirendre a gát építésének ügyét, mert a baloldali városvezetés ismét átaludt egy határidőt és menteni akarták a menthetőt.

Karácsonyék ismét felelőtlenül gazdálkodtak

A gátépítés projektje még kezdeti stádiumban jár, de már ezzel sem tudnak megbirkózni Karácsonyék, csak az évek mentek, és a pénz is. A balliberális főváros ugyanis egyszer már kifutott az időből és hosszabbítást kaptak a pályázat benyújtását tekintve. Eredetileg ugyanis 2024 szeptemberéig lehetett volna jelentkezni ajánlatokkal a Római parti gáthoz építészeti, mérnöki és tervezési, gáttervezési, illetve műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokra, amihez a magyar kormány 30 milliárd forintot különített el.